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Минобороны завершило испытания новейшей парашютной системы "Бахча-У-ПДС" для ВДВ

01.06.2018 ЦАМТО 533 0
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Сброс БМД с Бахча-У-ПДС
Сброс боевых машин десанта (БМД) с новой парашютно-десантной системой "Бахча-У-ПДС".
Источник: http://technodinamika.ru/

ЦАМТО, 31 мая. Государственные испытания парашютной системы "Бахча-У-ПДС", предназначенной для десантирования БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", успешно завершены в ВДВ России, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В ВДВ успешно завершены государственные совместные испытания систем десантирования БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка". В ходе испытаний система получила положительные отзывы, подтвердила все свои технические требования, заданные Министерством обороны и командованием ВДВ. До конца текущего года между государственным заказчиком и представителями промышленности планируется заключить контракты на организацию серийной поставки новых средств десантирования "Бахча-У-ПДС", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что всего в ходе госиспытаний бронетехнику на "Бахча-У-ПДС" 70 раз сбросили с борта военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

Система "Бахча-У-ПДС", разработанная МКПК "Универсал" (входит в холдинг "Технодинамика"), предназначена для доставки на сушу боевых машин с экипажем, десантируемых из самолетов типа Ил-76 и их модификаций. Она позволяет доставить технику в назначенную точку, обеспечивая полную сохранность боевой машины десанта и ее готовность к действию сразу после приземления. По своим характеристикам система "Технодинамики" не имеет зарубежных аналогов.

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.

БТР-МД "Ракушка" – российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты, передает "РИА Новости".
31.05.2018
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