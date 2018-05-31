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Создание космического комплекса "Луна-Ресурс" обойдется в 5,3 млрд рублей

01.06.2018 ТАСС 641 0
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Источник: © Валерий Матыцин/ТАСC

Аппарат должен начать работу к 2020 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Стоимость создания комплекса с космическими аппаратами для исследований Луны (проект "Луна- Ресурс") составит 5,3 мрлд рублей, следует из плана-графика закупок госкорпорации "Роскосмос" на 2018-2020 годы, опубликованного на сайте госзакупок.

Согласно документу, предполагается выделить 5,34 млрд рублей на создание комплекса с космическими аппаратами для проведения контактных исследований поверхности Луны в околополярной области, исследования взаимодействия факторов межпланетной среды с поверхностью Луны (ОКР "Луна-Ресурс-1").

Ранее на сайте госзакупок сообщалось, что создание орбитальной станции "Луна-Ресурс" обойдется бюджету России почти в 2 млрд рублей, а создать ее должны к 2020 году. Сроки изготовления комплекса: 1 мая 2017 года - 29 февраля 2020 года. Масса аппарата, по требованию заказчика, не должна превышать 2200 кг.

Согласно документам, в 2017-2019 годах должны быть проведены автономные испытания комплекса и корректировка рабочей документации, в 2019-2023 годах - изготовлено и испытано летное изделие, проведены подготовка запуска и летные испытания, выполнена программа научных исследований.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на естественный спутник Земли планируется отправить российскую научную посадочную станцию "Луна-25", в 2021 году - орбитальный аппарат "Луна-26", а в 2022 году - посадочную станцию "Луна-27". Предполагается, что аппарат "Луна-26" ("Луна-Ресурс") будет примерно год работать на круговой полярной орбите высотой 200 км. Он будет собирать информацию с посадочной станции, также с его помощью будут проводить научные исследования комплексом аппаратуры для дистанционного исследования Луны.
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Луна

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