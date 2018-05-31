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Путин назвал высокую подготовку ВС РФ гарантией глобального баланса

01.06.2018 ТАСС 766 0
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами. 31 мая 2018
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами. 31 мая 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Президент также указал на приоритеты военного строительства, напомнив, что они обсуждались на недавних совещаниях с военачальниками

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Боеспособность российской армии является гарантией защиты интересов России и поддержания баланса в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие должности и получивших высшие воинские звания.

"Высочайшая боеспособность наших Вооруженных сил, их современное оснащение и, главное - мужество, доблесть российских солдат и офицеров - это залог надежной защиты суверенитета и независимости России, обеспечения ее национальных интересов и безопасности, гарантия глобального баланса и мира на планете", - сказал Путин.

Президент РФ также обозначил приоритеты военного строительства, напомнив, что они предметно обсуждались на недавних совещаниях с военачальниками и представителями ОПК в Сочи. "Речь идет об укреплении ядерной триады, совершенствовании системы вооружения Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, в целом о сбалансированном развитии всех видов и родов войск", - отметил он, подчеркнув, что "особое внимание нужно уделять боевой подготовке частей и подразделений".
31.05.2018
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