Командующий: комплексы "Искандер-М" повысили боеспособность Второй армии
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Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-М во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударами. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Комплексы "Искандер-М", поставленные на вооружение Второй армии, значительно повысили ее боеспособность, заявил командующий Второй армией генерал-майор Рустам Мурадов.
"Переоснащение ракетной бригады на комплекс "Искандер-М" значительно повысило боевую мощь объединения", - сказал Мурадов в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.
Он отметил, что высокий уровень подготовки и боеготовности армии был подтвержден в апреле текущего года в результате внезапной проверки.
Командующий Второй армией заявил, что "личный состав осваивает новейшее вооружение и военную технику, повышает выучку, подкрепленную опытом борьбы с международным терроризмом в Сирии".
Мурадов заверил президента РФ Владимира Путина, что "задачи любого масштаба и сложности, поставленные верховным главнокомандующим, будут выполнены с высоким качеством и в установленные сроки".
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31.05.2018
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