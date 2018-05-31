

Президент РФ Владимир Путин. 18 мая 2018.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин. 18 мая 2018.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу Федеральной службы охраны, отметив, что она решает поставленные задачи "на должном уровне".

"Уверен, что значительные оперативные и технические возможности ФСО позволят вам, как и прежде, действовать столь же надежно и столь же эффективно", - сказал Путин в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.

По его словам, "в условиях сложной международной обстановки повышенные требования предъявляются к Службе внешней разведки". "Не сомневаюсь, что сотрудники СВР, как и прежде, будут работать с полной отдачей на всех порученных вам участках", - сказал глава государства.