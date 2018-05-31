Путин высоко оценил работу Федеральной службы охраны
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Президент РФ Владимир Путин. 18 мая 2018.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу Федеральной службы охраны, отметив, что она решает поставленные задачи "на должном уровне".
"Уверен, что значительные оперативные и технические возможности ФСО позволят вам, как и прежде, действовать столь же надежно и столь же эффективно", - сказал Путин в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.
По его словам, "в условиях сложной международной обстановки повышенные требования предъявляются к Службе внешней разведки". "Не сомневаюсь, что сотрудники СВР, как и прежде, будут работать с полной отдачей на всех порученных вам участках", - сказал глава государства.
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31.05.2018
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