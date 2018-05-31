Видео: Китай испытал эскадру дронов
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ВМС НОАК.
Источник: rg.ru
Китайская компания Yunzhou Intelligent успешно испытала эскадру из 56 малоразмерных надводных беспилотников.
Видео слаженных маневров эскадры появилось в Сети. По данным China Daily, испытания проводились в Южно-Китайском море у архипелага Ваньшань. Целью эксперимента была отработка слаженного укправления группировкой плавучих роботов.
Построенные в кильватерные колонны беспилотники обходят встречные корабли, перестраиваются для прохождения узостей, складываются в иероглифы и даже изображают летную палубу авианосца, по которой пролетает скоростной катер - тоже, разумеется, беспилотный.
- Вот это я понимаю - "москитный флот"! - написал один из зрителей ролика.
Антон Валагин
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31.05.2018
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