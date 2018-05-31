Т-84 ВСУ снова будут "противостоять" танковой мощи НАТО
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vestnik-rm.ru
Танки Т-84 вооруженных сил Украины переброшены в Германию для участия в международных соревнованиях "Сильная Европа 2018". Официальное открытие состоится 3 июня. Соревнования продлятся 5 дней.
vestnik-rm.ru
Как сообщается на diana-mihailova.livejournal.com, за звание лучшего танкового взвода будут бороться представители 8 стран: Австрия ("Леопард"- 2А4), Великобритания ("Челленджер"- 2), Германия ("Леопард"- 2A6), Польша ("Леопард"- 2A5), США ("Aбрамс" M1A2 SEP V2), Украина (Т-84), Франция (Леклерк" AMX-56 ") и Швеция (Strv.122).
vestnik-rm.ru
Есть мнение, что Т-84 (объект 478ДУ9), являющейся глубокой модернизацией еще советского Т-80УД, может быть вполне конкурентоспособной машиной. По крайней мере, по сравнению со старыми версиями "Леопардов" и английским "Челленджером". Однако, как считают военные эксперты, сражаться на равных с американским M1A2 SEP V2 или французским AMX-56 ему будет трудновато.
vestnik-rm.ru
Дмитрий Лемешко
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31.05.2018
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