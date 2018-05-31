Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Т-84 ВСУ снова будут "противостоять" танковой мощи НАТО

01.06.2018 Вестник Мордовии 584 0
0
Понравилась новость?
 0

vestnik-rm.ru

Танки Т-84 вооруженных сил Украины переброшены в Германию для участия в международных соревнованиях "Сильная Европа 2018". Официальное открытие состоится 3 июня. Соревнования продлятся 5 дней.

vestnik-rm.ru

Как сообщается на diana-mihailova.livejournal.com, за звание лучшего танкового взвода будут бороться представители 8 стран: Австрия ("Леопард"- 2А4), Великобритания ("Челленджер"- 2), Германия ("Леопард"- 2A6), Польша ("Леопард"- 2A5), США ("Aбрамс" M1A2 SEP V2), Украина (Т-84), Франция (Леклерк" AMX-56 ") и Швеция (Strv.122).

vestnik-rm.ru

Есть мнение, что Т-84 (объект 478ДУ9), являющейся глубокой модернизацией еще советского Т-80УД, может быть вполне конкурентоспособной машиной. По крайней мере, по сравнению со старыми версиями "Леопардов" и английским "Челленджером". Однако, как считают военные эксперты, сражаться на равных с американским M1A2 SEP V2 или французским AMX-56 ему будет трудновато.

vestnik-rm.ru


Дмитрий Лемешко
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Великобритания
Германия
Польша
США
Украина
Франция
Швеция
Продукция
Leclerc
M1 Abrams
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 01:46
  • 4
Вывод проиранских подразделений с сирийской территории, на чем настаивает Израиль, маловероятен, полагает российский эксперт
  • 02.06 00:29
  • 10
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 01.06 22:56
  • 3
Северный рубеж России: боевые корабли флота
  • 01.06 22:35
  • 1
Летчики палубной авиации Северного флота приступили к тренировкам на наземном тренажере в Крыму
  • 01.06 20:57
  • 9
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 01.06 20:39
  • 3
Производство деталей к реактивному самолету СР-10 откроется в Дагестане
  • 01.06 19:54
  • 1
В США рассказали о мрачном будущем Су-57
  • 01.06 19:48
  • 6
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 01.06 16:59
  • 1
Нового израильского убийцу танков показали на видео
  • 01.06 16:42
  • 5
Смертельный поединок российского "самолета-невидимки" Су-57 против Су-35С (кто победит?)
  • 01.06 16:24
  • 1
Спецслужбы накрыли российскую сеть оружейных баронов
  • 01.06 16:20
  • 30
Железный человек: через год USSOCOM поместит оператора в активный экзоскелет.
  • 01.06 16:03
  • 1
Нож в спину: Турция готова закрыть американские базы
  • 01.06 15:57
  • 2
Презентация двигателя первого этапа АЛ-41Ф-1 истребителя ПАК ФА
  • 01.06 14:41
  • 741
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
другие обсуждаемые темы