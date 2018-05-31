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Российский посадочный аппарат для изучения Луны будет стоить более пяти миллиардов рублей

01.06.2018 Интерфакс-АВН 524 0
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Макет станции "Луна-25"
Макет станции "Луна-25".
Источник: ТАСС

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Роскосмос потратит 5,3 млрд рублей на создание российского посадочного аппарата для исследования Луны, говорится в материалах на сайте госзакупок.

В плане-графике закупок госкорпорации на 2018-2020 году указывается, что на "создание космического комплекса для проведения контактных исследований поверхности Луны в околополярной области (шифр СЧ ОКР "Луна-Ресурс-1" (ПА))" выделено 5,33 млрд рублей.

Как сообщает НПО им. С.А.Лавочкина, аппарат "Луна-Ресурс-ПА" будет участвовать в экспедиции, нацеленной на "доставку на поверхность Луны посадочного аппарата (ПА) и проведение контактных научных исследований в приполярной области Луны".

Экспедиция реализуется совместно с Европейским космическим агентством, запуск аппарата запланирован на 2021 год, говорится в сообщении на сайте предприятия. Помимо посадочного, планируется также запуск орбитального аппарата.

Запуск аппарата будет осуществлен с космодрома Восточный, отметили в НПО им. С.А.Лавочкина, его вес составит 2,2 тонны, а срок активного существования - не менее года.

В свою очередь в Роскосмосе сообщили, что запуск орбитального аппарата спланирован на 2022 год. В госкорпорации отметили, что Россия готова рассмотреть вопрос сотрудничества с Китаем в реализации миссии.
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Луна

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