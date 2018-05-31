Наземные средства СПРН в будущем должны стать перебазируемыми - генконструктор



Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса Воронеж-ДМ. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / File Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса Воронеж-ДМ. Архивное фото.Источник: © AP Photo / File

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Наземный сегмент системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в будущем должен основываться на системах, способных к перебазированию, заявил председатель Совета директоров АО "РТИ" Сергей Боев.

"Совершенствование наземных средств, по нашему убеждению, должно пойти в направлении создания распределённых радиолокационных комплексов, многодиапазонных, многопозиционных и что самое главное перебазируемых", - сказал С.Боев, являющийся также генеральным конструктором СПРН.

Выступая в четверг на шестой Всероссийской научно-технической конференции "Проблемы и перспективы развития информационно-управляющих систем, РЛС высокой заводской готовности дальнего обнаружения, интегрированных систем и комплексов информационного обеспечения воздушно-космической обороны", он отметил, что это обеспечит необходимые информационные параметры наземного эшелона и устойчивость к различного рода воздействиям со стороны противникам , в том числе через информационные и энергетические каналы.