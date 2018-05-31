Минобороны выступает за упрощение организации электронных торгов в рамках гособоронзаказа



Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по гособоронзаказу. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по гособоронзаказу. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ предлагает упростить процедуру закрытых закупок в сфере гособоронзаказа, заявили в четверг в военном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны, с таким предложением выступила заместитель директора департамента государственных закупок министерства обороны РФ Дарья Морозова в ходе II Всероссийского форума "Гособоронзаказ-2018".

"Департамент государственных закупок Минобороны РФ предлагает упростить процедуру закрытых закупок. Для надлежащего использования специализированной электронной торговой площадки, оператором которой является ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (АСТ ГОЗ), предлагается сократить время аккредитации на площадке и обеспечить интеграцию программно-аппаратных средств торговой единой информационной системы и системы контроля Федерального казначейства для оптимизации работы заказчика в целях своевременного прохождения контроля результатов электронного аукциона, проведенного на АСТ ГОЗ", - сказалии в военном ведомстве.

Кроме того, Д.Морозова предложила еще ряд мер по совершенствованию существующей системы организации и проведения закрытых аукционов и конкурсов.

"С целью совершенствования процесса совместной деятельности и упрощения существующих процедур коллегией Военно-промышленной комиссии РФ даны соответствующие поручения ООО "АСТ ГОЗ", - добавили в Минобороны.