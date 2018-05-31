NASA разработало виртуальные туры по экзопланетам
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Источник: © EPA/NASA/ESA Hubble Space Telescope
Для посетителей пока доступны интерактивные визуализации таких экзопланет, как TRAPPIST-1d, Kepler-186f и Kepler-16b
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в рамках проекта The Exoplanet Travel Bureau ("Бюро путешествий на экзопланеты") запустило симулятор, с помощью которого в режиме виртуальной реальности можно посетить экзопланеты. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Для посетителей пока доступны интерактивные визуализации таких экзопланет, как TRAPPIST-1d в созвездии Водолея, Kepler-186f и Kepler-16b в созвездии Лебедь.
Kepler-186f находится на удалении около 492 световых лет от Земли и ее радиус очень близок к земному. Kepler-16b находится на расстоянии двухсот световых лет и обращается вокруг двойной звездной системы, а TRAPPIST-1e, расположенная в 40 световых годах, входит в число потенциально обитаемых.
При наведении на разные объекты пользователи смогут изучить информацию о космических телах.
Космические панорамы основаны на реальных результатах научных исследований, однако телескопы пока не способны делать детальные снимки экзопланет, поэтому многие изображения представляют собой художественный вымысел.
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31.05.2018
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