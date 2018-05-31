NASA разработало виртуальные туры по экзопланетам



Источник: © EPA/NASA/ESA Hubble Space Telescope Источник: © EPA/NASA/ESA Hubble Space Telescope

Для посетителей пока доступны интерактивные визуализации таких экзопланет, как TRAPPIST-1d, Kepler-186f и Kepler-16b

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в рамках проекта The Exoplanet Travel Bureau ("Бюро путешествий на экзопланеты") запустило симулятор, с помощью которого в режиме виртуальной реальности можно посетить экзопланеты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Для посетителей пока доступны интерактивные визуализации таких экзопланет, как TRAPPIST-1d в созвездии Водолея, Kepler-186f и Kepler-16b в созвездии Лебедь.

Kepler-186f находится на удалении около 492 световых лет от Земли и ее радиус очень близок к земному. Kepler-16b находится на расстоянии двухсот световых лет и обращается вокруг двойной звездной системы, а TRAPPIST-1e, расположенная в 40 световых годах, входит в число потенциально обитаемых.

При наведении на разные объекты пользователи смогут изучить информацию о космических телах.

Космические панорамы основаны на реальных результатах научных исследований, однако телескопы пока не способны делать детальные снимки экзопланет, поэтому многие изображения представляют собой художественный вымысел.