В 2018 году в 631-й учебный центр в Саратове поступят самоходные минометы большой мощности
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Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".
Источник: Антон Новодережкин/ТАСС
ЦАМТО, 31 мая. В 2018 году на вооружение 631-го учебного центра боевого применения (артиллерии) в Саратове поступят самоходные 240-мм минометы 2С4 "Тюльпан".
Миномет предназначен для уничтожения укрепленных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом – до 10 км, активно-реактивным – до 20 км. Один снаряд весит порядка 130 кг и может до основания разрушить 5-этажное здание, радиус поражения по площади достигает размеров футбольного поля. В отличие от других боеприпасов мина для "Тюльпана" может по навесной траектории разрушить не только наземные, но и подземные сооружения, что очень актуально при современных способах ведения боевых действий с незаконными вооруженными формированиями.
Новая техника позволит готовить младших специалистов для сформированного в декабре 2017 года в составе 2-й общевойсковой армии первого в Центральном военном округе дивизиона с минометами "Тюльпан", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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31.05.2018
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