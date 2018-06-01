Летчики палубной авиации Северного флота приступили к тренировкам на наземном тренажере в Крыму



Летный тренажер палубной авиации НИТКА.

Источник: Глеб Щелкунов / Известия Летный тренажер палубной авиации НИТКА.Источник: Глеб Щелкунов / Известия

ЦАМТО, 31 мая. Экипажи палубной авиации из состава корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота 30 мая приступили к тренировкам на наземном испытательном тренировочном авиационном комплексе в поселке Новофедоровка в Крыму.

Несколькими днями ранее с аэродрома объединения ВВС и ПВО Северного флота на аэродром Саки (Республика Крым) прибыли 6 палубных истребителей Су-33, 2 учебно-боевых самолета Су-25УТГ и поступивший недавно на вооружение многоцелевой истребитель Су-30 поколения 4+, которые будут задействованы в тренировочных полетах.

Также в Крым прибыли 45 военнослужащих летного и технического состава корабельного истребительного полка Северного флота.

Тренировки пилотов продлятся в течение несколько месяцев.

После окончания тренировок летчики вернутся к месту постоянного базирования, где продолжат плановые занятия по летной подготовке в заполярных широтах.

Справочно:

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) – специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца – предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец.

Комплекс представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами. Габариты полосы эквивалентны габаритам полетной палубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Комплекс НИТКА используется для испытательных полетов палубных самолетов горизонтального взлета и посадки, а также для обучения летчиков. Первый взлет истребителя Су-27 с трамплина состоялся в августе 1982 года, сообщает пресс-служба Северного флота.