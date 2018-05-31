В состав ВМФ 1 июня войдет малый ракетный корабль "Вышний Волочек"



МРК "Вышний Волочек" проекта 21631.

Источник: Gleb Mayorov / vk.com/typical_riverman МРК "Вышний Волочек" проекта 21631.Источник: Gleb Mayorov / vk.com/typical_riverman

ЦАМТО, 31 мая. Представители Главного командования ВМФ России примут участие в церемонии подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ малого ракетного корабля "Вышний Волочек", построенного на Зеленодольском судостроительном заводе.

МРК "Вышний Волочек" пополнит состав надводных сил Черноморского флота.

Торжества, посвященные знаменательному событию, пройдут 1 июня в Севастополе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек" проекта 21631 успешно завершил государственные испытания в Новороссийской военно-морской базе и совершил переход к своему месту базирования в Севастополь.

"Пополнение Черноморского флота новым кораблем станет очередным практическим шагом Министерства обороны РФ и Главного командования ВМФ России в деле обновления корабельного состава флота носителями высокоточного оружия. В ходе проектирования и строительства малого ракетного корабля "Вышний Волочек" реализованы требования ВМФ к оснащению надводных кораблей самым современным радиотехническим вооружением, ракетными и артиллерийскими комплексами. Это замечательно, что черноморцы начнут новый учебный период 1 июня со значимого события, – подъема Флага на новейшем корабле. Уверен, что его экипаж проявит все полученные знания и практическую подготовку для освоения малого ракетного корабля "Вышний Волочек" и приступит к выполнению задач в составе Черноморского флота", – отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся по заказу ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе с 2010 года, относятся к многоцелевым кораблям, оснащенным самыми современными образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного, противодиверсионного вооружения.

Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства. Корабли способны действовать как одиночно, так и в составе однородных и разнородных группировок сил ВМФ в различных морских районах. По уже сложившейся традиции кораблям проекта 21631 присваиваются имена старинных российских городов.

По данным проектанта, водоизмещение кораблей составляет около 1000 т, расчетная максимальная скорость – 23 узла, численность экипажа – свыше 50 чел., автономность – 10 суток без дозаправки.