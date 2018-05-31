Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В состав ВМФ 1 июня войдет малый ракетный корабль "Вышний Волочек"

01.06.2018 ЦАМТО 574 0
0
Понравилась новость?
 +2
МРК "Вышний Волочек" проекта 21631
МРК "Вышний Волочек" проекта 21631.
Источник: Gleb Mayorov / vk.com/typical_riverman

ЦАМТО, 31 мая. Представители Главного командования ВМФ России примут участие в церемонии подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ малого ракетного корабля "Вышний Волочек", построенного на Зеленодольском судостроительном заводе.

МРК "Вышний Волочек" пополнит состав надводных сил Черноморского флота.

Торжества, посвященные знаменательному событию, пройдут 1 июня в Севастополе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек" проекта 21631 успешно завершил государственные испытания в Новороссийской военно-морской базе и совершил переход к своему месту базирования в Севастополь.

"Пополнение Черноморского флота новым кораблем станет очередным практическим шагом Министерства обороны РФ и Главного командования ВМФ России в деле обновления корабельного состава флота носителями высокоточного оружия. В ходе проектирования и строительства малого ракетного корабля "Вышний Волочек" реализованы требования ВМФ к оснащению надводных кораблей самым современным радиотехническим вооружением, ракетными и артиллерийскими комплексами. Это замечательно, что черноморцы начнут новый учебный период 1 июня со значимого события, – подъема Флага на новейшем корабле. Уверен, что его экипаж проявит все полученные знания и практическую подготовку для освоения малого ракетного корабля "Вышний Волочек" и приступит к выполнению задач в составе Черноморского флота", – отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся по заказу ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе с 2010 года, относятся к многоцелевым кораблям, оснащенным самыми современными образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного, противодиверсионного вооружения.

Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства. Корабли способны действовать как одиночно, так и в составе однородных и разнородных группировок сил ВМФ в различных морских районах. По уже сложившейся традиции кораблям проекта 21631 присваиваются имена старинных российских городов.

По данным проектанта, водоизмещение кораблей составляет около 1000 т, расчетная максимальная скорость – 23 узла, численность экипажа – свыше 50 чел., автономность – 10 суток без дозаправки.
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
21631 Буян-М
Военные учения
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 01:46
  • 4
Вывод проиранских подразделений с сирийской территории, на чем настаивает Израиль, маловероятен, полагает российский эксперт
  • 02.06 00:29
  • 10
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 01.06 22:56
  • 3
Северный рубеж России: боевые корабли флота
  • 01.06 22:35
  • 1
Летчики палубной авиации Северного флота приступили к тренировкам на наземном тренажере в Крыму
  • 01.06 20:57
  • 9
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 01.06 20:39
  • 3
Производство деталей к реактивному самолету СР-10 откроется в Дагестане
  • 01.06 19:54
  • 1
В США рассказали о мрачном будущем Су-57
  • 01.06 19:48
  • 6
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 01.06 16:59
  • 1
Нового израильского убийцу танков показали на видео
  • 01.06 16:42
  • 5
Смертельный поединок российского "самолета-невидимки" Су-57 против Су-35С (кто победит?)
  • 01.06 16:24
  • 1
Спецслужбы накрыли российскую сеть оружейных баронов
  • 01.06 16:20
  • 30
Железный человек: через год USSOCOM поместит оператора в активный экзоскелет.
  • 01.06 16:03
  • 1
Нож в спину: Турция готова закрыть американские базы
  • 01.06 15:57
  • 2
Презентация двигателя первого этапа АЛ-41Ф-1 истребителя ПАК ФА
  • 01.06 14:41
  • 741
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
другие обсуждаемые темы