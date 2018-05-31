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Военная академия Генерального штаба ВС РФ и МГТУ имени Н.Э.Баумана подписали План совместной работы на 2018 год

01.06.2018 ЦАМТО 629 0
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Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России. Источник: kapellan.ru.

ЦАМТО, 31 мая. Военная академия Генерального штаба ВС РФ продолжает развивать сотрудничество с ведущими вузами страны.

В рамках этого сотрудничества 29 мая руководство академии совместно с руководством МГТУ имени Н.Э.Баумана подписали План совместной работы на 2018 год.

Целью совместной работы Военной академии Генерального штаба ВС РФ с МГТУ им. Н.Э.Баумана является реализация ранее подписанного Соглашения о сотрудничестве между организациями по нескольким направлениям деятельности: предоставление образовательных услуг высшего уровня, совершенствование технологий обучения и модернизация образовательных программ, а также повышение квалификации научно-педагогического состава, совершенствование научно-исследовательской и методической деятельности.

Стороны выразили уверенность, что совместная работа позволит выйти на качественно новый уровень по многим вопросам, а также даст возможность обмена опытом и ценными знаниями.

Начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Владимир Зарудницкий заверил руководство университета в намерении и в дальнейшем развивать взаимовыгодное и всестороннее сотрудничество на долговременной основе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
31.05.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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