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В этом году Балтийский флот отправит в удаленные районы Мирового океана 10 надводных кораблей и 9 судов

01.06.2018 ЦАМТО 452 0
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Балтийский флот
Балтийский флот.
Источник: Виталий Невар/ТАСС

ЦАМТО, 31 мая. Главной особенностью боевой учебы экипажей кораблей при выполнении задач в удаленных районах Мирового океана является ее непрерывность и повышенная интенсивность с целью обеспечения высокой боевой готовности к немедленным действиям по предназначению.

С этой целью, как рассказал журналистам начальник управления боевой подготовки Балтийского флота капитан 1 ранга Валерий Хорун, заблаговременно разрабатывается "Специальный распорядок дня", который предусматривает все активные формы обучения экипажей кораблей, в том числе практические занятия по специальности, тренировки со снятием боевых нормативов, корабельные боевые учения и боевые упражнения одиночных кораблей, а также тактические учения отряда (группы) кораблей в дневное и ночное время, в сложных условиях обстановки, максимально приближенной к боевой, в том числе в шторм и при плохой видимости.

При этом особое внимание уделяется отработке и слаживанию корабельных боевых расчетов и экипажей кораблей по немедленному и эффективному применению всех видов оружия и использованию технических средств с целью отражения первых ударов противника (нанесения упреждающих ударов) и сохранения своей боевой устойчивости с ведением борьбы за живучесть корабля в условиях боевых и аварийных повреждений.

Кроме того, другим направлением боевой учебы в период дальнего похода является отработка взаимозаменяемости личного состава по смежным специальностям, совершенствование практических навыков по безаварийной эксплуатации оружия и технических средств, проведению противоаварийных осмотров, плановых технических регламентов и устранению возможных типовых неисправностей в условиях отрыва от ремонтных предприятий.

В настоящее время в дальней морской зоне продолжают решать поставленные задачи три надводных корабля и три судна обеспечения Балтийского флота.

В целом в 2018 учебном году к решению задач в удаленных районах Мирового океана будет привлечено 10 надводных кораблей и 9 судов, что послужит лучшей школой морской выучки личного состава и, как следствие, обеспечит дальнейшее повышение уровня боевой готовности сил Балтийского флота, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
31.05.2018
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