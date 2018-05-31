На базе Военной академии РВСН им. Петра Великого прошли сборы руководящего состава военно-научного комплекса ВС РФ
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Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
ЦАМТО, 31 мая. На базе Военной академии РВСН имени Петра Великого прошел сбор с руководящим составом военно-научных (научно-технических, морского научного) комитетов органов военного управления, организаций высшего образования и научно-исследовательских организаций МО РФ.
С докладом по основным результатам деятельности военно-научного комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации в 2017 году и основным задачам 2018 года выступил председатель Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев.
Собравшиеся рассмотрели перспективные научные достижения российских ученых и их применение в интересах обороны государства, обсудили меры по повышению результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по государственным контрактам, перспективное развитие военно-научного комплекса и другие вопросы.
Участники сборов также познакомились с современной учебно-материальной базой академии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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31.05.2018
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