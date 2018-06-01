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НПО Лавочкина планирует производить разгонные блоки для ракет "Ангара-А3" и "Союз-5"

01.06.2018 ТАСС 804 1
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Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Это связано с тем, что перед предприятием остро встал вопрос расширения рынка сбыта

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российское НПО им. С. А. Лавочкина планирует изготавливать разгонные блоки "Фрегат-СБУ" для перспективных ракет-носителей среднего класса "Ангара" и "Союз-5". Согласно сообщению, опубликованному на сайте предприятия, в НПО прошло расширенное заседание научно-технического совета на тему "Разгонные блоки типа "Фрегат" для перспективных ракет-носителей".

"Сейчас мы готовы изготавливать 12 разгонных блоков "Фрегат" в год, и на ближайшие три года загрузка расписана и подтверждена договорами. Но мы задумались: "А что потом?". Исходя из тех задач, которые перед нами ставит Роскосмос, исходя из тех направлений деятельности, которые сейчас подтверждены контрактами, остро встал вопрос расширения рынка сбыта", - отметил генеральный директор НПО им. С. А. Лавочкина Сергей Лемешевский.

В свою очередь исполняющий обязанности заместителя генерального конструктора НПО Лавочкина по разработке и адаптации средств выведения Сергей Ишин предложил пути создания разгонного блока "Фрегат-СБУ" для его применения в составе ракет-носителей типа "Союз-5" и "Ангара-А3".

Создание такого разгонного блока обеспечит российским ракетам-носителям конкурентоспособность на мировом рынке, а также поможет выполнить Федеральную космическую программу, отметили на предприятии.

"Решением научно-технического совета одобрены направления создания и использования разгонных блоков "Фрегат-СБУ" для этих целей. Участники научно-технического совета посетили сборочный цех НПО Лавочкина, где убедились, что для создания и производства разгонных блоков "Фрегат-СБУ" имеется вся необходимая инфраструктура", - говорится в сообщении.

О ракете "Ангара"

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из унифицированных ракет-носителей легкого ("Ангара-1.2"), среднего ("Ангара- А3") и тяжелого ("Ангара-А5", "Ангара-А7") классов грузоподъемностью от 1 до 35 т. С их помощью можно выводить на любую орбиту космические аппараты всех типов - спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.

"Ангара-А5" представляет собой трехступенчатую ракету- носитель: первая ступень ракеты включает пять модулей УРМ-1, вторая - один УРМ-2, в качестве третьей (верхней) применяется разгонный блок "Бриз-М" (эксплуатируется с 1999 года), в перспективе - КВСК (летные испытания запланированы на 2015 год). Система управления разработана Научно- производственным центром автоматики и приборостроения им. Н. А. Пилюгина (Москва), на борту установлена центральная вычислительная машина "Бисер-6". Длина ракеты - 55,4 м, стартовая масса - 773 т, грузоподъемность - до 24,5 т.

Впервые ракета семейства "Ангара" стартовала 9 июля 2014 года с Плесецка.

Основной стартовой площадкой для ракет-носителей семейства "Ангара" станет космодром "Восточный" в Амурской области.

Носитель "Союз-5"

Ракету-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Ранее сообщалось, что Роскосмос утвердил после доработок эскизный проект этой ракета. До этого в конце прошлого года научно-технический совет РКК "Энергия" утвердил эскизный проект "Союза-5", однако он был отправлен госкорпорацией обратно на предприятие на доработку.

Проект "Союза-5" выполнен в достаточном объеме и в соответствии с требованиями технического задания к государственному контракту, сообщали ранее в РКК "Энергия".

В настоящее время, отметили в корпорации, по ракете уже разрабатывается рабочая конструкторская документация. "Союз-5" планируется создать к 2021 году. Проведение летных испытаний новой ракеты запланировано на 2022 год с космодрома Байконур.

Ракета "Союз-5" сможет использоваться для выведения разрабатываемого пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. Основные элементы и технологии нового носителя будут применены при разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Бриз-М
Фрегат РБ
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз-5 РН
Федерация КК

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
forumow
4814
№1
01.06.2018 09:24
Цитата
Сергей Ишин предложил пути создания разгонного блока "Фрегат-СБУ" для его применения в составе ракет-носителей типа "Союз-5" и "Ангара-А3".
"Ангара-А3" - давно забытая песня... Материалами какого года пользовался автор статьи...?
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