Почему ВВС США отменили обновление электроники F-15C?



F-15C Eagle 493-й истребительной эскадрильи Lakenheath Королевских военно-воздушных сил, Англия, 10 мая. (Фото: Сержант Мэтью Плев / ВВС США).

Источник: https://www.c4isrnet.com/ F-15C Eagle 493-й истребительной эскадрильи Lakenheath Королевских военно-воздушных сил, Англия, 10 мая. (Фото: Сержант Мэтью Плев / ВВС США).Источник: https://www.c4isrnet.com/

ВВС США отменили закупку новой системы РЭБ для своих F-15C, не уведомив об этом ключевое контролирующее лицо - Министерство Обороны, о чем сообщил в своем докладе главный инспектор МО США.

Рассекреченный и представленный 21 мая отчет инспекции касается системы EPAWSS [1] самолета F-15, комплекса радиоэлектронной борьбы, предназначенного для достижения превосходства при росте возможностей самозащиты в условиях борьбы за господство в воздушной среде.

Изначально ВВС планировали установить EPAWSS на 196 самолетах F-15C и 217 F-15E, но в соответствии с бюджетом 2018 года приобретут на все модели только 196 единиц EPAWSS, предназначенных ранее для модификации F-15C.

Главный инспектор отметил, что это решение приведет к сокращению производства на 47%. Это также означает, что руководство ВВС, в ближайшей перспективе, продолжит списывать в запас F-15C / D. В марте 2017 года представители официальной оппозиции сообщили Конгрессу, что это вполне возможно.

Как правило, резкое сокращение объемов закупки по крупной программе, требует пересмотра стратегии совместно с JROC [2]. Поскольку ВВС не сделали этого после сокращения закупок EPAWSS, остается неясным, смогут ли F-15C выполнять в будущем свои основные задачи, говорится в докладе главного инспектора.

«Использование F-15C без EPAWSS ограничит его возможности по обнаружению и идентификации воздушных и наземных угроз, применению контрмер и подавлению вражеских радиосигналов», - отмечено в докладе.

Головным подрядчиком по проектированию, разработке и изготовлению EPAWSS для F-15 является Boeing, а BAE Systems является субподрядчиком. В 2016 году «Боинг» подписал контракт на сумму 478 миллионов долларов США на разработку и производство системы, а в 2017 году завершил экспертизу проекта EPAWSS.

С августа 2019 года компания начнет установку EPAWSS на самолеты F-15.

Начальник отдела ВВС по стратегическому планированию и программам заявил, что официальные лица проекта проведут переоценку под сокращение объемов EPAWSS совместно с JROC в 2019 году, до начала следующего этапа реализации проекта.

После согласования изменений у главного инспектора не будет замечаний, сказали в Министерстве обороны.

Что будет с F-15C / D?

Информация о запланированном списании в запас F-15C / D прописана в одном из немногих рассекреченных разделов отчета главного инспектора. В нём содержится время, за которым ВВС скрывает точные сроки консервации парка F-15C / D и внутреннее руководство поддерживает такое определение.

«В феврале 2017 года DCS AF/A5/8 выпустил [скрыто], по списанию в запас самолета F-15C, начиная с [скрыто] и полностью отказаться от самолета к концу [скрыто]. Однако [скрыто] », - говорится в одном из разделов отчета, со ссылкой на обозначение, отсылающее к штаб-квартире ВВС.

«[Cкрыто] сообщило о долгосрочном стратегическом плане ВВС по построению и поддержанию дееспособных военно-воздушных сил оптимального размера и целевом распределении ресурсов по программам. В DCS AF/A5/8 планировали использовать приобретение EPAWSS к F-15C для получения средств на развитие программы по достижению превосходства в воздухе, имеющей наивысший приоритет».

После получения добытой главным инспектором информации ВВС согласились предоставить Конгрессу «конкретные планы и обоснования» поэтапного отказа от F-15C /D.

Согласно отчету, ожидается, что служба приняла окончательное решение о списании F-15 при подготовке плана 2019 года, который был утвержден в конце прошлого года. Однако, Военно-воздушные силы до сих пор не сделали публичного заявления, о сроках начала вывода F-15 из вооруженных сил.

«Руководитель штаба ВВС заявил, если Конгресс не одобрит списание самолета F-15C, то должностные лица ВВС примут это решение и восстановят финансирование закупок EPAWSS под большее количество самолетов, для повышения возможностей ведения электронной борьбы F-15C при выполнении боевых задач», говорится в докладе.

Автор: Валери Инсинна

Перевод: ВПК.name

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