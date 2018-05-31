Фрегат "Адмирал Григорович" и сторожевик "Пытливый" возвращаются из Средиземного моря



Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".

Источник: © РИА Новости / Сергей Петросян Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".Источник: © РИА Новости / Сергей Петросян

Корабли проходят проливы Дарданеллы и Босфор, после чего прибудут в Севастополь, отметил официальный представитель Черноморского флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Григорович" и сторожевой корабль "Пытливый" завершили выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взяли курс на Севастополь. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Черноморского флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"В настоящее время корабли проходят проливы Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море", - сказал офицер.

Он напомнил, что экипажи кораблей ранее провели комплекс различных учений по ведению одиночного боя и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по учебным надводным и воздушным целям, а также отработали противолодочные задачи.

"В настоящее время в составе группировки Военно-морского флота в Средиземном море продолжают выполнение задач порядка 15 кораблей и судов обеспечения", - уточнил Трухачев.