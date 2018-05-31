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Фрегат "Адмирал Григорович" и сторожевик "Пытливый" возвращаются из Средиземного моря

01.06.2018 ТАСС 503 0
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Пытливый
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".
Источник: © РИА Новости / Сергей Петросян

Корабли проходят проливы Дарданеллы и Босфор, после чего прибудут в Севастополь, отметил официальный представитель Черноморского флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Григорович" и сторожевой корабль "Пытливый" завершили выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взяли курс на Севастополь. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Черноморского флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"В настоящее время корабли проходят проливы Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море", - сказал офицер.

Он напомнил, что экипажи кораблей ранее провели комплекс различных учений по ведению одиночного боя и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по учебным надводным и воздушным целям, а также отработали противолодочные задачи.

"В настоящее время в составе группировки Военно-морского флота в Средиземном море продолжают выполнение задач порядка 15 кораблей и судов обеспечения", - уточнил Трухачев.
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ

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