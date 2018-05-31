Фрегат "Адмирал Григорович" и сторожевик "Пытливый" возвращаются из Средиземного моря
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Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".
Источник: © РИА Новости / Сергей Петросян
Корабли проходят проливы Дарданеллы и Босфор, после чего прибудут в Севастополь, отметил официальный представитель Черноморского флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Григорович" и сторожевой корабль "Пытливый" завершили выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взяли курс на Севастополь. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Черноморского флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.
"В настоящее время корабли проходят проливы Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море", - сказал офицер.
Он напомнил, что экипажи кораблей ранее провели комплекс различных учений по ведению одиночного боя и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по учебным надводным и воздушным целям, а также отработали противолодочные задачи.
"В настоящее время в составе группировки Военно-морского флота в Средиземном море продолжают выполнение задач порядка 15 кораблей и судов обеспечения", - уточнил Трухачев.
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31.05.2018
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