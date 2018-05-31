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Разобрать "Томагавк". Какие военные тайны НАТО попадают в Россию с трофеями

01.06.2018 РИА Новости 2313 0
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Запуск ракеты Томагавк
Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41.
Источник: © Фото : U.S. Navy

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости, Николай Протопопов. Крылатые ракеты, системы противовоздушной обороны, бронетехника, самолеты и вертолеты - чаще всего боевые трофеи не используют по прямому назначению, а передают инженерам для всестороннего изучения. На днях гендиректор концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев заявил, что новые системы радиоэлектронной борьбы будут создавать с учетом данных, полученных при исследовании американской ракеты "Томагавк", которая не взорвалась в Сирии. О том, как добытые из трофейной техники секреты помогают улучшить отечественное оружие, - в материале РИА Новости.

Щедрый подарок

Современная модификация "Томагавка" попала в руки специалистов концерна "Радиоэлектронные технологии" после массированного ракетного удара коалиции США, Великобритании и Франции по территории Сирии, нанесенного в ночь на 14 апреля. Сирийская армия вскоре обнаружила две упавшие из-за технических неполадок ракеты и передала их российской стороне. Уже тогда в Генштабе России заверили: результаты их изучения будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения.

"Скорее всего, в электронную начинку российских комплексов, стоящих сегодня на вооружении, внесут какие-то изменения, - рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. - Электронные компоненты современных версий "Томагавка" - это прежде всего система TERCOM последнего поколения и система поиска и обнаружения целей. Их анализ дополнит картину, поможет расширить возможности наших комплексов РЭБ при обнаружении ракет этого типа".

Крылатая ракета "Томагавк" поступила на вооружение ВМС США в 1983-м. С тех пор создано множество различных вариантов, отличающихся друг от друга дальностью полета, типом боезаряда, а также системами наведения и поиска целей. В ударе по Сирии использовались ракеты одной из самых последних модификаций - Block IV. За всю историю американская армия "расчехляла" "Томагавки" всего 15 раз. Самое массовое применение - в Ираке в 2003-м, когда выпустили порядка 800 ракет.


Крылатая ракета "Томагавк".

Радиоэлектронное противоядие

"То, что в нашем распоряжении оказались американские крылатые ракеты морского базирования, - хорошая возможность ознакомиться с последними достижениями американских технологий, - рассказал РИА Новости военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходаренок, много лет прослуживший в войсках ПВО. - Нашим специалистам будет очень интересно посмотреть, как устроен двигатель, как работают навигационные системы, каким образом они получают информацию. Конечно, это настоящий подарок для тех структур в отечественном оборонно-промышленном комплексе, которые занимаются постановкой организованных помех, - теперь будет понятно, как в ходе боевых действий выводить из строя системы связи "Томагавков".

Эксперт отметил, что американский ОПК располагает множеством закрытых оборонных технологий и некоторые могут превосходить российские. "На нас с неба свалился учебник по материаловедению, учебник по технологиям. Достижения американских инженеров обязательно будут учтены при дальнейшем создании и модернизации российского оружия аналогичного назначения, например крылатых ракет "Калибр", - говорит Ходаренок.

Что касается американцев, то после утечки технологий они вряд ли смогут быстро внести существенные изменения в конструкцию своих ракет, так как на вооружении сегодня стоят тысячи "Томагавков". Безусловно, их продолжат модернизировать и совершенствовать, однако российские специалисты уже будут примерно знать, к чему готовиться.


Фрагменты ракет, сбитых в Сирии.
Источник: Минобороны РФ

Трофейная охота

Это не первый случай столь ценных "подарков" для ОПК. Так, во время войны во Вьетнаме один из самолетов вернулся на базу с застрявшей в крыле неразорвавшейся американской ракетой типа "воздух - воздух". В тот момент у советских конструкторов были трудности с испытаниями и разработкой ракеты с тепловой самонаводящейся боеголовкой. Изучив полученное от вьетнамских коллег американское изделие, инженеры успешно завершили проект.

Для целенаправленного захвата вражеского вооружения проводились целые операции. В частности, в Афганистане спецназ ГРУ добыл несколько единиц новейшего в то время американского переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер". Моджахеды активно применяли его против советских вертолетов и самолетов, не обладавших эффективной защитой от такого оружия, и авиация несла серьезные потери. Советские конструкторы, получив несколько образцов ПЗРК, быстро разработали средства борьбы с ними.

Из ярких недавних примеров - захват американских военных автомобилей "Хаммер" в ходе операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008-го. В руках российских специалистов оказались сразу пять внедорожников, причем не простых, а буквально напичканных новейшей электроникой, секретными средствами шифрованной радиосвязи и разведки. Американские военные и политики неоднократно обращались к России с требованием вернуть технику, но, как известно, трофеи возвращать не принято.


Американские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Источник: РИА Новости / Стрингер
31.05.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
Великобритания
Вьетнам
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