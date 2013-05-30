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СМИ: Россия поставит Индии С-400 на шесть миллиардов долларов

31.05.2018 РИА Новости 96 0
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Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Индия и Россия завершили переговоры по цене на комплексы С-400 "Триумф", сообщила The Economic Times со ссылкой на источник в ВВС страны.

По данным издания, Москва поставит Нью-Дели комплексов на сумму четыреста миллиардов индийских рупий (5,93 миллиарда долларов).

Отмечается, что сейчас стороны прорабатывают пути обхода американских санкций, которые Вашингтон может вводить против стран и компаний, сотрудничающих с российскими оборонными и разведывательными структурами.

По словам источника The Economic Times, официально о заключении сделки могут объявить перед встречей Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в октябре.

Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники, ВВС и ВМС индийской армии - российского или советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.

Беспокойство Вашингтона

Ранее глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри заявлял, что Вашингтон разочарован решением Индии купить у России С-400 "Триумф", однако введение санкций в отношении Нью-Дели на данном этапе маловероятно.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400, что также вызвало недовольство США. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир

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