СМИ: Россия поставит Индии С-400 на шесть миллиардов долларов
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Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Индия и Россия завершили переговоры по цене на комплексы С-400 "Триумф", сообщила The Economic Times со ссылкой на источник в ВВС страны.
По данным издания, Москва поставит Нью-Дели комплексов на сумму четыреста миллиардов индийских рупий (5,93 миллиарда долларов).
Отмечается, что сейчас стороны прорабатывают пути обхода американских санкций, которые Вашингтон может вводить против стран и компаний, сотрудничающих с российскими оборонными и разведывательными структурами.
По словам источника The Economic Times, официально о заключении сделки могут объявить перед встречей Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в октябре.
Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники, ВВС и ВМС индийской армии - российского или советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.
Беспокойство Вашингтона
Ранее глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри заявлял, что Вашингтон разочарован решением Индии купить у России С-400 "Триумф", однако введение санкций в отношении Нью-Дели на данном этапе маловероятно.
В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400, что также вызвало недовольство США. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.
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30.05.2018
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