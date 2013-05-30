СМИ: Россия поставит Индии С-400 на шесть миллиардов долларов



Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Индия и Россия завершили переговоры по цене на комплексы С-400 "Триумф", сообщила The Economic Times со ссылкой на источник в ВВС страны.

По данным издания, Москва поставит Нью-Дели комплексов на сумму четыреста миллиардов индийских рупий (5,93 миллиарда долларов).

Отмечается, что сейчас стороны прорабатывают пути обхода американских санкций, которые Вашингтон может вводить против стран и компаний, сотрудничающих с российскими оборонными и разведывательными структурами.

По словам источника The Economic Times, официально о заключении сделки могут объявить перед встречей Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в октябре.

Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники, ВВС и ВМС индийской армии - российского или советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.

Беспокойство Вашингтона

Ранее глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри заявлял, что Вашингтон разочарован решением Индии купить у России С-400 "Триумф", однако введение санкций в отношении Нью-Дели на данном этапе маловероятно.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400, что также вызвало недовольство США. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.