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Делегация США в Индии: Купите С-400 у России - столкнётесь с проблемами

31.05.2018 Военное обозрение 96 0
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В индийском издании The Economic Times вышла статья, в которой рассматриваются американские озабоченности по поводу желания Нью-Дели заключить с Россией контракт на покупку ЗРК С-400. Напомним, что Индия фактически получила от США ультиматум, что в случае покупки российских вооружений, сама столкнётся с американскими санкциями из так называемого пакета CAATSA.

Американская специальная комиссия посетила Нью-Дели с целью разъяснить индийским партнёрам, что сделку с Россией по закупке С-400 лучше не проводить.

https://function.mil.ru

Американский конгрессмен Мак Торнберри в интервью индийскому изданию по этому поводу сказал:

В администрации США и Конгрессе есть большая озабоченность по поводу комплексов С-400. Существует опасение, что любая страна, которая приобретает такие системы, усложнит способность к взаимодействию с американскими силами.

Другой конгрессмен США из тех, кто посетил Нью-Дели, Гарри Сойлер отметил, что Индия говорит о готовности начать строительство американских истребителей (речь о F-16) на своей территории, но при этом к осени собирается купить и С-400 у России.

Американский парламентарий:

У нас есть некоторые сомнения на этот счёт.

Другими словами, Индии дают понять, что США будут предпринимать все меры с той целью, чтобы она сосредоточилась на приобретении исключительно американских вооружений. А если учесть, что Индия – это огромный рынок, можно с уверенностью говорить, что схватка за него ещё впереди. Проблем здесь добавляют и сами власти Индии, которые никак не решат, какой характер взаимодействия им выбрать. При этом в Нью-Дели откровенно не в восторге от того, что США давят на Индию в вопросе военно-технического сотрудничества с Россией.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-16
С-400 Триумф

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