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Переговоры с Индией о цене на С-400 завершены

31.05.2018 Военное обозрение 89 0
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Москва и Нью-Дели договорились о цене на российские ЗРС С-400 "Триумф", сообщает индийская газета The Economic Times.

http://www.globallookpress.com

Как пишет издание, ссылающееся на военный источник, сумма сделки составит около $5,9 млрд. (400 млрд. рупий).

Автор отмечает, что сейчас стороны пытаются найти пути обхода тех положений американского закона о санкциях (CAATSA), которые запрещают иностранным компаниям (под страхом введения против них ограничений) сотрудничать с российским ОПК и разведывательными структурами РФ.

По данным газеты, этот вопрос также обсуждался на прошлой неделе в ходе неофициальной беседы между Владимиром Путиным и Нарендрой Моди.

Ожидается, что о подписании контракта будет объявлено в октябре текущего года. Комплексы С-400 необходимы Индии, чтобы укрепить механизм ПВО страны, особенно вдоль 400-км китайско-индийской границы, говорится в публикации.

Ранее в Конгрессе США заявили, что Вашингтон разочарован решением Нью-Дели о покупке в России С-400, однако о введении санкций против Индии на данном этапе говорить пока рано.

Газета напоминает, что Китай стал первой иностранной державой, заключившей договор о приобретении С-400. И в настоящее время Москва уже начала поставки Пекину ракетных комплексов, количество которых не разглашается.

В настоящее время РФ и Индия – крупные партнеры в сфере военного сотрудничества: более 70-ти процентов техники, стоящей на вооружении ВС Индии – советского и российского производства. Ежегодно Москва поставляет Нью-Дели вооружений на миллиарды долларов.
30.05.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир

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