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О создании самой мощной в мире системы вооружения!

31.05.2018 ИноСМИ 89 0
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Golan-1000
Тяжелая штурмовая реактивная установка Golan-1000.
Источник: vestnik-rm.ru

"Сама Ченэл" (Sama Channel), лояльный режиму Асада, представил видео-отчет по штурмовых реактивным установкам, известным как "Голан-1000". Канал сообщил, что она была произведена в Сирии и является самым мощным оружием в мире.

Реактивная установка, способная поразить цели в штаб-квартире противника, вызвала интерес у военных экспертов по всему миру.



Канал попытался убедить, что "Голан-1000" не имеет аналогов в мире, сравнивая ее с другими ракетными установками. Некоторые специалисты говорят, что "Голан-1000" похож на российскую систему "ТОС-1А", известную как "Солнцепек".

Другие эксперты считают, что "Голан-1000" похожа на немецкую "Штурмтигр", которая использовалась во время Второй мировой войны. Существует также мнение, что реактивная установка "Голан-1000" напоминает ракеты "Катюша", которые использовала советская армия на заключительном этапе Великой Отечественной войны.

По словам "Сама Ченэл", ракетная пусковая установка способна вести огонь ракетами рекордного калибра в 500 мм и весом в полтонны.

Штурмовые реактивные установки оборудованы неуправляемыми ракетами. Их основная функция заключается в оказании огневой поддержки сухопутным войскам и в уничтожении источников огня, сил ПВО, бронемашин и вражеских целей на поле битвы. Они способны противостоять вражескому огню и средствам ПВО, выстреливая большим количеством ракет за очень короткое время. Тем самым они помогают решать важные задачи в критические моменты боевых действий. Ракетные установки обычно используются централизованно. Они выпускают ракеты, а затем быстро перемещаются, прежде чем враг обнаружит их положение и ответит.

Боевая мощь этих ракетных установок приводит к разрушительным результатам, так как они могут выпустить по цели большое количество ракет. Однако точность этих ракет несравнима с обычной артиллерией, поэтому это оружие просто дополняет артиллерию.


Orient.net, Сирия
30.05.2018
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принадлежат ИноСМИ
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Страны
Германия
Россия
Сирия
Продукция
Солнцепёк

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