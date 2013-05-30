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Индия и Россия согласовали условия продажи ЗРС С-400 "Триумф", утверждает The Economic Times

31.05.2018 ЦАМТО 95 0
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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник: РИА Новости/Сергей Мальгавко

ЦАМТО, 30 мая. Индийская газета The Economic Times со ссылкой на официальные источники сообщила, что, Индия и Россия завершили переговоры о стоимости продажи российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф".

По данным издания, стоимость сделки составит около 400 млрд. индийских рупий (5,88 млрд. долл. по текущему курсу).

Как заявил на условиях анонимности участвовавший в переговорах высокопоставленный индийский чиновник, переговоры по контракту завершены. Финансовая составляющая согласована. По словам источника, как Россия, так и Индия, предположительно, объявят о подписании соглашения накануне ежегодной встречи президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди, которая запланирована на октябрь этого года.

Индия намерена приобрести комплексы дальнего действия в рамках повышения возможностей системы противовоздушной обороны страны, прежде всего, вдоль китайско-индийской границы протяженностью почти 4000 км.

Для справки: Китай стал первым инозаказчиком ЗРС С-400, заключив соглашение на их покупку в 2014 году. Поставки ЗРС Пекину уже начались.

По словам источника The Economic Times, в настоящее время Индия и Россия ищут возможные варианты, чтобы обойти ограничения, предусмотренные американским законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), согласно положениям которого под вторичные санкции могут попасть страны и компании, сотрудничающие с внесенными в "черные списки" оборонными и разведывательными учреждениями России. Предположительно, данный вопрос обсуждался и в ходе неофициальных переговоров Н.Моди с В.Путиным в Сочи на прошлой неделе.

По информации издания, ряд официальных лиц Индии опасаются, что из-за сотрудничества с "Рособоронэкспортом" могут в той или иной мере пострадать миллиардные контракты на поставку вооружений из США. Тем не менее, по мнению большинства экспертов, введение каких-либо санкций в отношении Нью-Дели в связи с покупкой С-400 маловероятно. Соединенные Штаты сами не заинтересованы в ухудшении отношений с Индией, которые они старательно выстраивают в последние годы.

Примечательно, что министр обороны США Джеймс Мэттис в прошлом месяце уже обратился к Конгрессу с призывом в срочном порядке вывести Индию из-под действия санкций, заявив, что их введение по закону CAATSA ударит по самим США.

Как сообщал ЦАМТО, Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии (DAC) одобрил приобретение в России зенитных ракетных систем дальнего действия С-400 "Триумф", а также связанного оборудования и ракет в декабре 2015 года. В октябре 2016 года Индия и Россия подписали межправительственное соглашение о поставках систем С-400, после чего стороны приступили к обсуждению технических деталей и условий продажи.

ЗРС С-400 "Триумф" (принята на вооружение ВС РФ в 2007 году) предназначена для борьбы в условиях радиоэлектронного противодействия с современными и перспективными средствами воздушно-космического нападения, в том числе это самолеты-разведчики, самолеты стратегической и тактической авиации, тактические, оперативно-тактические и крылатые ракеты, баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые цели, постановщики помех, самолеты радиолокационного дозора.

Каждая ЗРС С-400 "Триумф" способна на дальностях до 600 км и высотах до 30 км одновременно сопровождать до 300 целей, вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Основными средствами поражения являются ЗУР 48Н6Е, 48Н6ЕЗ и (или) 48Н6Е2.

Система способна поражать летящие со скоростями до 4,8 км/с аэродинамические цели на дальностях до 400 км, баллистические цели – на дальностях до 60 км, на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
30.05.2018
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