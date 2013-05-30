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В последние годы Балтийский флот пополнился современными кораблями и перспективным вооружением

31.05.2018 ЦАМТО 91 0
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Десантный катер проекта 11770
Десантный катер проекта 11770 (шифр «Серна»).
Источник: https://www.livejournal.com/

ЦАМТО, 30 мая. С 2013 года в состав соединения надводных кораблей Балтфлота поступила серия корветов проекта 20380, вооруженных новейшими ракетными, артиллерийскими, зенитными, противолодочными и радиолокационными комплексами и системами, способными решать широкий спектр задач на море.

Об этом, как передает пресс-служба Балтфлота, рассказал в беседе с журналистами начальник управления боевой подготовки объединения капитан 1 ранга Валерий Хорун.

В последующем, в период с 2016 по 2017 годы, в боевой состав флота вошли два малых ракетных корабля проекта 21631 "Серпухов" и "Зеленый Дол", оснащенные новейшими высокоточными крылатыми ракетами "Калибр", современный морской тральщик проекта 12700 с уникальным корпусом из композитных материалов и тактическая группа быстроходных десантных катеров перспективных проектов 11770 и 21820.

В последние три года на вооружение Балтийского флота поступили новые береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", бригадные комплексы оперативно-тактических ракет "Искандер", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Форпост" и другие системы вооружения и военной техники.

Продолжается поставка в состав морской авиации флота новых современных многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Как подчеркнул В.Хорун, указанные факты свидетельствуют об интенсивном перевооружении Балтийского флота в рамках государственной программы перевооружения и модернизации Вооруженных Сил РФ.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бастион
Искандер
С-400 Триумф
Су-30
Форпост БЛА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
21631 Буян-М
БПЛА
БФ
Военные учения
Калибр КР
пр. 12700

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