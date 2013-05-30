В последние годы Балтийский флот пополнился современными кораблями и перспективным вооружением
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Десантный катер проекта 11770 (шифр «Серна»).
Источник: https://www.livejournal.com/
ЦАМТО, 30 мая. С 2013 года в состав соединения надводных кораблей Балтфлота поступила серия корветов проекта 20380, вооруженных новейшими ракетными, артиллерийскими, зенитными, противолодочными и радиолокационными комплексами и системами, способными решать широкий спектр задач на море.
Об этом, как передает пресс-служба Балтфлота, рассказал в беседе с журналистами начальник управления боевой подготовки объединения капитан 1 ранга Валерий Хорун.
В последующем, в период с 2016 по 2017 годы, в боевой состав флота вошли два малых ракетных корабля проекта 21631 "Серпухов" и "Зеленый Дол", оснащенные новейшими высокоточными крылатыми ракетами "Калибр", современный морской тральщик проекта 12700 с уникальным корпусом из композитных материалов и тактическая группа быстроходных десантных катеров перспективных проектов 11770 и 21820.
В последние три года на вооружение Балтийского флота поступили новые береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", бригадные комплексы оперативно-тактических ракет "Искандер", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Форпост" и другие системы вооружения и военной техники.
Продолжается поставка в состав морской авиации флота новых современных многоцелевых истребителей Су-30СМ.
Как подчеркнул В.Хорун, указанные факты свидетельствуют об интенсивном перевооружении Балтийского флота в рамках государственной программы перевооружения и модернизации Вооруженных Сил РФ.
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30.05.2018
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