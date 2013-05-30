Глава МИД Турции: Анкара рассматривает в качестве альтернативы российские истребители, если США не поставят ей F-35



Истребители F-35A.

Источник: TASS/Zuma/Yichuan Cao Истребители F-35A.Источник: TASS/Zuma/Yichuan Cao

ЦАМТО, 30 мая. Турция рассматривает в качестве альтернативы российские истребители, если США не поставят ей F-35. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее турецкая газета Yeni Safak опубликовала информацию, согласно которой Анкара может закупить российские истребители пятого поколения Су-57 вместо американских F-35, если Соединенные Штаты заблокируют их поставки из-за покупки Анкарой российских ЗРС С-400.

"Нет причин, по которым США не поставят нам F-35. Мы не хотим портить отношения с нашим союзником США. Самолеты F-35 должны быть поставлены в Турцию, как и намечено. Но в случае проблем Турция не останется без альтернативы. Может купить (самолеты) и у России, и у какой-либо страны НАТО. Договор по F-35 есть, и если одна сторона из него выйдет, то необходимые шаги будут предприняты", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью М.Чавушолгу телеканалу A Haber.