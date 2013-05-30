Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Глава МИД Турции: Анкара рассматривает в качестве альтернативы российские истребители, если США не поставят ей F-35

31.05.2018 ЦАМТО 90 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребители F-35A
Истребители F-35A.
Источник: TASS/Zuma/Yichuan Cao

ЦАМТО, 30 мая. Турция рассматривает в качестве альтернативы российские истребители, если США не поставят ей F-35. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее турецкая газета Yeni Safak опубликовала информацию, согласно которой Анкара может закупить российские истребители пятого поколения Су-57 вместо американских F-35, если Соединенные Штаты заблокируют их поставки из-за покупки Анкарой российских ЗРС С-400.

"Нет причин, по которым США не поставят нам F-35. Мы не хотим портить отношения с нашим союзником США. Самолеты F-35 должны быть поставлены в Турцию, как и намечено. Но в случае проблем Турция не останется без альтернативы. Может купить (самолеты) и у России, и у какой-либо страны НАТО. Договор по F-35 есть, и если одна сторона из него выйдет, то необходимые шаги будут предприняты", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью М.Чавушолгу телеканалу A Haber.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.05 00:06
  • 48
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 30.05 23:56
  • 53
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 30.05 20:42
  • 2
В топ-100 рейтинга университетов CWUR не оказалось российских вузов
  • 30.05 20:12
  • 4
Заседание Коллегии Министерства обороны и формирование 127-й мотострелковой дивизии
  • 30.05 20:04
  • 41
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 30.05 19:52
  • 6
США не планируют вводить санкции против Индии из-за покупки ЗРС С-400
  • 30.05 19:43
  • 4
ОАК может разработать сверхзвуковой самолет в десятилетней перспективе
  • 30.05 19:40
  • 5
Большую часть комплекса зданий технополиса "Эра" построят в 2019 году
  • 30.05 19:33
  • 2
Осколки гибрида
  • 30.05 19:29
  • 13
Железный человек: через год USSOCOM поместит оператора в активный экзоскелет.
  • 30.05 18:10
  • 3
Сначала дипломаты, потом "Искандеры". Чем Россия ответит на размещение базы США в Польше
  • 30.05 17:43
  • 1
Арктика с подогревом
  • 30.05 17:30
  • 1
Россия построит на Кубе наземную измерительную станцию системы ГЛОНАСС
  • 30.05 17:25
  • 3
У России появились "плохие новости" для ВВС США
  • 30.05 17:18
  • 2
Польша призвала США разместить танковую дивизию в стране
другие обсуждаемые темы