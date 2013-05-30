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Около 300 новых и современных образцов автотехники поступит в 2018 году в войска ЮВО

31.05.2018 ЦАМТО 99 0
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Бронированный автомобиль "Тайфун-К"
Бронированный автомобиль "Тайфун-К".
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 30 мая. В текущем году в войска ЮВО уже поступило около 300 новых современных образцов автомобильной техники, в том числе автомобили таких марок как УАЗ-3163 "Патриот", Урал-4320-0811-31, КамАЗ-53501, СТС Рысь", СТС "ГАЗ-233114 Тигр", "Тайфун-К 4х4" РЭМ-КЛ, МТП-А2.

В 2018 году ожидается поступление еще более трехсот единиц военной техники, в частности около 70 усовершенствованных бронеавтомобилей "Тигр-М", в том числе около 20 из них будут оборудованы дистанционным боевым модулем "Арбалет-ДМ".

Также в 2018 году ожидается поступление около 30 ед. современных эвакотягачей РЭМ-КЛ и МТП-А2, 20 мастерских технического обслуживания и ремонта нового поколения типа МЗА, МТО-АМ, МТО-УБ1, около 30 санитарных автомобилей, как новых марок, так и хорошо зарекомендовавших себя грузовых автомобилей "КамАЗ" и "Урал" семейства "Мустанг" и "Мотовоз", соответственно.

В 2018 году в ЮВО завершится формирование базы хранения и ремонта автобронетанкового имущества военного округа. Технические возможности обеспечат проведение ремонта двигателей и агрегатов трансмиссий танков Т-72 и БМП, что, в свою очередь, повысит качество техники соединений и воинских частей военного округа.

Также перед военными автомобилистами поставлены задачи по обеспечению автомобильной техникой и имуществом всех формируемых соединений и воинских частей на территории Южного военного округа. От оперативности обеспечения и снабжения зависит проведение организационно-штатных мероприятий в установленные сроки, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Продукция
Арбалет-ДМ
Т-72
Тайфун-К
Тигр-М
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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