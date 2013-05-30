Источник сообщил о планах принять на вооружение танк Т-72Б3 с новым двигателем



Танк Т-72Б3.

Источник: РИА Новости / Владимир Астапкович Танк Т-72Б3.Источник: РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Модернизированный танк Т-72Б3 с новым двигателем, как ожидается, в ближайшее время будет принят на вооружение российской армии, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

"Готовится приказ о принятии Т-72Б3-М на вооружение", - сказал он.

По его словам, в 2017 году танк уже прошел часть испытаний, в ходе которых подтверждены требования Минобороны к боевой машине. "В настоящее время по своим характеристикам Т-72Б3 превосходит танк Т-90А", - сообщил источник.

Накануне в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что Первая танковая армия приступила к испытаниям на полигоне "Головеньки" в Подмосковье модернизированных образцов танков, в частности, Т-72Б3-М.

В ноябре прошлого года в пресс-службе "Уралвагнонзавода" (УВЗ, "Ростех") сообщили "Интерфаксу" о начале серийного производства для Т-72Б3 нового "спортивного двигателя".

"Это первый за последние 10 лет танковый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, специально разработанный для установки на модернизируемые и новые серийные танки Т-72БЗ", - сказали тогда в корпорации.

"Форсированный "спортивный" дизель В-92С2Ф успешно прошел все виды испытаний и утвердил документацию серийного производства", - сообщили в УВЗ.

В-92С2Ф максимально унифицирован с предшественником - дизельным мотором В-92С2. "Он выполнен в тех же габаритах и устанавливается в моторный отсек танка без каких либо доработок машины. Это делает замену В-92С2 на В-92С2Ф весьма простой. Двигатель надежен и технологичен. Мотор производится на штатном оборудовании по ранее отработанным технологиям", - сказали представители УВЗ.

1 ноября в УВЗ заявили, что корпорация с опережением графика выполнила контракт на поставку Минобороны РФ модернизированных танков Т-72Б3.

"Модернизация затронула все основные боевые системы. Изменения коснулись подвижности, защищенности и огневой мощи. Танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа "Сосна", автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-мм пушкой и боеприпасами повышенного могущества к ним, бортовыми экранами типа "Реликт" - комплектами дополнительной защиты для ведения боя в городских условиях",- сообщили в УВЗ.

Система управления огнем, цифровые средства связи позволяют использовать машину в любое время суток и при любых погодных условиях.

Ранее в этом году в пресс-службе Западного военного округа "Интерфаксу" сообщили, что десятками модернизированных танков Т-72Б3 усилена Первая танковая армия ЗВО. Модернизированные танки Т-72Б3 также поступают в танковые части других военных округов.

1фф ЛЕ