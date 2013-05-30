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С.Шойгу рассказал об основных результатах деятельности ВС РФ на заседании Общественного совета при военном ведомстве

31.05.2018 ЦАМТО 130 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник: versiya.info

ЦАМТО, 30 мая. В Национальном центре управления обороной страны 29 мая состоялось заседание Общественного Совета при Министерстве обороны Российской Федерации.

Выступая перед его членами, генерал армии Сергей Шойгу рассказал об основных результатах деятельности Вооруженных Сил по ряду направлений, наиболее масштабных мероприятиях, проведенных Минобороны в последнее время в целях укрепления авторитета армии в обществе.

В частности, министр обороны привел интересный факт, касающийся научных рот. Он сообщил о том, что иностранные армии, по примеру Вооруженных Сил России, намерены и у себя создать подобные подразделения.

"К нам поехали делегации из других стран, которые хотели бы этот опыт перенять у нас. Научные роты у нас уже четыре года, за это время появились десятки изобретений, сотни разного рода рационализаторских предложений", – отметил Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, более половины военнослужащих после окончания службы в научных ротах идут работать в научные и образовательные учреждения Минобороны.

"Также продолжаем открывать в учебных заведениях новые военные кафедры. В прошлом году открыли пять в Центральном федеральном округе, по три – в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах и одну – в Дальневосточном округе", – рассказал Сергей Шойгу.

"Мы с вами много говорили о том, что нам надо максимальному числу молодых людей дать возможность проходить военную подготовку, получать военную специальность в вузах. Мы эту работу продолжаем. У нас начали появляться комплексные центры подготовки. Туда входят и военные кафедры, и военные институты", – продолжил глава Минобороны.

Сергей Шойгу отметил, что вместе с членами Общественного совета были подготовлены законы, в соответствии с которыми можно проходить службу без отрыва от учебы.

Министр обороны подчеркнул, что подобной системы нет ни в одной стране бывшего СССР. "Проект показал свою максимальную эффективность. С удовольствием ребята занимаются, служат, носят форму", – добавил министр обороны.

Говоря об оснащении армии и флота современным вооружением и боевой техникой, Сергей Шойгу сообщил, что многое в этом плане можно было увидеть на Параде Победы в Москве.

"Ряд образцов техники мы показали 9 мая. Это, безусловно, и самолеты Су-57, это и новые комплексы гиперзвукового оружия "Кинжал" на носителях МиГ-31, это роботы "Уран-6" и "Уран-9". Все это поступает в войска. И мы продолжаем это не только испытывать в боевых условиях, но и, конечно, совершенствовать", – подчеркнул глава военного ведомства.

Сергей Шойгу рассказал, что с начала года в войска поставлены 23 БМП-3, судно тылового обеспечения "Эльбрус", два рейдовых катера, 18 самолетов, 32 вертолета, 125 автомобилей повышенной проходимости, 155 беспилотных летательных аппаратов и другое вооружение.

Отдельно министр обороны остановился на ходе строительства инфраструктуры военного технополиса "Эра" в Анапе.<…>

Рассказал министр обороны и о росте популярности и авторитета в подростковой и молодежной среде юнармейского движения .<…>, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
30.05.2018
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