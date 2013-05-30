Virgin Galactic провела успешное испытание туристического космического корабля
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Источник: © EPA/MARK GREENBERG / VIRGIN GALACTIC
Корабль был поднят в воздух на самолете-носителе
НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Американская компания Virgin Galactic успешно провела во вторник очередное испытание своего туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Об этом компания сообщила в своем Twitter.
Полет состоялся в небе над пустыней Мохаве в штате Калифорния. В ходе испытаний корабль был поднят в воздух на специальном самолете-носителе. После отделения SpaceShipTwo пилоты на некоторое время включили ракетные двигатели. После этого аппарат спланировал на Землю, совершил мягкую посадку.
В компании уточнили, что это уже 13-й испытательный полет Unity. Судя по фотографиям, размещенным компанией в Twitter, за полетом со стартовой площадки наблюдал основатель и председатель совета директоров Virgin Galactic Ричард Брэнсон.
Модель Unity была представлена в феврале прошлого года, ее первый пробный полет состоялся 8 сентября. Корабль пришел на смену разбившейся в октябре 2014 года в пустыне Мохаве предыдущей модели под названием Enterprise. Согласно выводам специалистов, которые изучали обстоятельства ЧП, одной из причин катастрофы Enterprise при выполнении испытательного полета стала ошибка пилота. В результате происшествия один из испытателей погиб, другой получил травмы.
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30.05.2018
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