В Ленобласти в учениях по борьбе с беспилотниками приняли участие более 500 военных



ЗРК "Панцирь-С1".

Источник: Минобороны РФ ЗРК "Панцирь-С1".Источник: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО будут отрабатывать поиск и перехват целей с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Тактико-специальные учения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами стартовали в Ленинградской области. В них принимают участие более 500 военных, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"Сегодня в Ленинградской области стартовало тактико-специальное учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами самолетного и вертолетного типов. К учению привлечены подразделения армии ВВС и ПВО, соединения радиоэлектронной борьбы, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов Западного военного округа. К однодневному учению привлечено свыше 500 военнослужащих, около 70 единиц военной и специальной техники", - сообщили в пресс-службе.

В ходе учений дежурные силы противовоздушной обороны будут осуществлять поиск и перехват целей с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Расчеты отработают постановку радиоэлектронных помех различной сложности, а также перехват и принудительную посадку беспилотников. Обнаружение и захват беспилотников в районах посадки осуществят сводные подразделения военной полиции округа.