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В Ленобласти в учениях по борьбе с беспилотниками приняли участие более 500 военных

31.05.2018 ТАСС 86 0
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Панцирь-С1
ЗРК "Панцирь-С1".
Источник: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО будут отрабатывать поиск и перехват целей с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Тактико-специальные учения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами стартовали в Ленинградской области. В них принимают участие более 500 военных, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"Сегодня в Ленинградской области стартовало тактико-специальное учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами самолетного и вертолетного типов. К учению привлечены подразделения армии ВВС и ПВО, соединения радиоэлектронной борьбы, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов Западного военного округа. К однодневному учению привлечено свыше 500 военнослужащих, около 70 единиц военной и специальной техники", - сообщили в пресс-службе.

В ходе учений дежурные силы противовоздушной обороны будут осуществлять поиск и перехват целей с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Расчеты отработают постановку радиоэлектронных помех различной сложности, а также перехват и принудительную посадку беспилотников. Обнаружение и захват беспилотников в районах посадки осуществят сводные подразделения военной полиции округа.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
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