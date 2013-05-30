Инженерные войска России получат буксирно-моторные катера двух типов

Как сообщил веб-ресурс Mil.Press Военное, инженерные войска России получат два вида буксирно-моторных катеров: БМК-МТ производства подмосковной компании "КАМПО" и БМК "Бобер" с корпусом тримаранного типа Волжского судостроительно-судоремонтного завода.

"КАМПО" построит в рамках госконтракта 14 буксирно-моторных катеров БМК-МТ проекта 02630. Информация об этом размещена в годовом отчете компании. Как рассказал Mil.Press Военное советник гендиректора компании по судостроению Эмин Гаджиев, заказчик - Инженерные войска МО РФ - получит все 14 катеров в 2018 году.

Буксирно-моторный катер БМК-МТ проекта 02630 постройки АО "КАМПО" (с) Пресс-служба АО "КАМПО"

Директор Волжского судостроительно-судоремонтного завода Валерий Свинухов в разговоре с корреспондентом Mil.Press Военное сообщил, что БМК "Бобер" принят на вооружение. "Сейчас идет подписание контракта", - добавил глава верфи.

БМК-МТ и БМК "Бобер" созданы по тактико-техническим характеристикам Института инженерных войск Минобороны РФ. Опытный образец катера производства "КАМПО" завершил госиспытания в октябре 2016 года, а через месяц его признали отвечающим требованиям инженерных войск. Изделию присвоили литеру "О1". Серийное производство судов началось летом 2017 года.

Катер с тримаранными обводами корпуса Волжского ССЗ приступил к испытаниям в начале 2017 года. За счет формы корпуса, который не "присасывается" к илистому дну, этот катер способен работать на мелководье. На этапе проектирования планировалось в перспективе применять для строительства корпуса композитные материалы. Однако заказчик оказался не готов к отказу от использования металла и БМК сохранил только композитную рубку.

Буксирно-моторные катера используются при наведении понтонных переправ, буксировке судов, перемещении грузов, а также осуществлении аварийно-спасательных операций, в том числе в акваториях труднодоступных и несудоходных водоемов. Новые модели призваны заменить БМК предыдущих поколений - БМК-225 и более крупный БМК-460, - которые прекратили строить в 1990-х годах.

Буксирно-моторный катер БМК "Бобер" с корпусом тримаранного типа постройки АО "Волжский судостроительно-судоремонтный завод" (с) sdelanounas.ru