Американские лётчики-пенсионеры вернутся на службу
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Пилоты 180-го истребительного крыла ВВС США.
Источник: military.com
Минобороны США нашло решение проблемы "тихого кризиса" в военно-воздушных силах. Сегодня, 28 мая, портал americanmilitarynews.com сообщил о том, что в ВВС США официально стартовала программа по возвращению отставных пилотов на службу.
В августе 2016 года служба персонала ВВС США официально признала нехватку профессиональных пилотов. При этом наибольший кадровый дефицит наблюдается в истребительной авиации. Если в целом ВВС США должны насчитывать 20 300 лётчиков, включая 3500 пилотов истребителей, то нехватка оценивалась в 1500 человек, из которых 1000 — пилоты истребительной авиации. Проблема стала настолько масштабной, что в военном ведомстве для неё ввели термин "тихий кризис".
Служба персонала ВВС США ввела дополнительные программы удержания и мотивации пилотов, но, чтобы оперативно "залатать дыры", потребовались действия на уровне президента. Среди всего прочего Дональд Трамп внёс правки в исполнительный приказ №13223, принятый после терактов 11 сентября 2001 года. Если в изначальном виде приказ позволял вернуть на действующую службу до 25 офицеров на срок до 12 месяцев, то теперь в строй могут вернуться до 1000 военных пенсионеров на срок до 48 месяцев.
В военном ведомстве рассчитывают, что уже до конца года дефицит пилотов будет полностью закрыт. При этом на военную службу будут возвращать лётчиков, диспетчеров и операторов дронов возрастом до 50 лет. Если желающий вернуться в строй старше 50 лет и не имеет проблем со здоровьем, такой случай будет рассматриваться в отдельности.
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29.05.2018
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