Более 107 тыс. человек пополнили ВС России благодаря акциям по набору контрактников

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Источник: РИА Новости Военнослужащие ВС РФ.Источник: РИА Новости

Как подчеркнул начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин, министерством внедрены современные методы и приемы информационно-агитационной работы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 107 тыс. человек были отобраны за четыре года на военную службу по контракту в ходе агитационных акций "Военная служба по контракту - Твой выбор". Об этом сообщил во вторник начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин на заседании Общественного совета при ведомстве.

По его словам, министерством внедрены современные методы и приемы информационно-агитационной работы, с 2014 года основной ее формой стали информационно-агитационные акции "Военная служба по контракту - Твой выбор!".

"Всего с момента первой такой акции, состоявшейся 17 мая 2014 года в городе Иваново, было проведено свыше 1,5 тыс. агитационных мероприятий различного масштаба, которыми были охвачены все субъекты РФ. Количество граждан, посетивших агитационные мероприятия на сегодняшний день превышает 720 тыс. человек. В ходе их проведения на военную службу по контракту отобрано более 107 тыс. человек", - сказал Горемыкин.

По его словам, расширяется география агитационного воздействия. "Разработаны и введены в эксплуатацию 19 мобильных комплексов отбора на базе автомобиля Камаз, которые стали уникальным, принципиально новым, не имеющим аналогов средством информационно-агитационной работы. Их использование обеспечило возможность автономной работы в удаленных населенных пунктах", - подчеркнул он.

При этом большинство из отобранных по истечении срока контракта изъявляют желание продолжить службу. "В 2017 году количество военнослужащих, заключивших второй и последующие контракты, превысило 230 тыс. человек и в настоящее время составляет около двух третьих от общего количества контрактников", - сказал Горемыкин.

По его словам, в воинских коллективах создано профессиональное ядро хорошо подготовленных, опытных и мотивированных военных профессионалов. "Дальнейшая работа по совершенствованию системы комплектования направлена, прежде всего, на повышение качества отбора и комплектования должностей рядового и сержантского состава", - заключил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ.