Новые Су-34 пополнили авиаполк Центрального военного округа
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Авиационный полк Центрального военного округа, дислоцированный в Челябинской области, пополнился двумя новейшими истребителями-бомбардировщиками Су-34, заявили в пресс-службе округа.
Минобороны РФ
Отмечается, что самолеты были поставлены в рамках гособоронзаказа и сразу же перебазированы в Липецкий центр боевого применения фронтовой авиации. На базе Центра экипажи самолетов пройдут переподготовку и летную практику, а инженерный состав подготовится к технической эксплуатации новых самолетов.
Как ранее сообщалось, всего с начала года в данный авиационный полк поступило на вооружение шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника за счёт уникальных боевых качеств и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. Относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия. Использует управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн.
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29.05.2018
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