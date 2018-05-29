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Новые Су-34 пополнили авиаполк Центрального военного округа

30.05.2018 Военное обозрение 80 0
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Авиационный полк Центрального военного округа, дислоцированный в Челябинской области, пополнился двумя новейшими истребителями-бомбардировщиками Су-34, заявили в пресс-службе округа.

Минобороны РФ

Отмечается, что самолеты были поставлены в рамках гособоронзаказа и сразу же перебазированы в Липецкий центр боевого применения фронтовой авиации. На базе Центра экипажи самолетов пройдут переподготовку и летную практику, а инженерный состав подготовится к технической эксплуатации новых самолетов.

Как ранее сообщалось, всего с начала года в данный авиационный полк поступило на вооружение шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника за счёт уникальных боевых качеств и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. Относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия. Использует управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн.
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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