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ВМС США приняли на вооружение боевой корабль прибрежной зоны LCS-14 "Манчестер"

30.05.2018 ЦАМТО 115 0
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ВМС США
ВМС США.
Источник: Mike Blake/Reuters

ЦАМТО, 29 мая. Командование Военно-морских сил США объявило о состоявшейся 26 мая в Портсмуте (шт.Нью-Гемпшир) церемонии ввода в боевой состав ВМС США нового боевого корабля прибрежной зоны (LCS-14) "Манчестер".

LCS-14 "Манчестер" является 12-м боевым кораблем прибрежной зоны, принятым на вооружение ВМС США, и седьмым кораблем LCS класса "Индепенденс". Контракт на его постройку был подписан в марте 2013 года. Церемония аутентификации киля LCS-14 состоялась 29 июня 2015 года, церемония крещения – 7 мая 2016 года. "Манчестер" был передан ВМС США 28 февраля 2018 года после успешного завершения испытаний.

Строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. По информации ВМС США, на текущий момент подписаны контракты на поставку 29 кораблей LCS, 13 кораблей переданы ВМС (12 из них приняты на вооружение), еще 13 находятся на разных стадиях строительства.

Как сообщал ЦАМТО, головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года. Второй корабль серии, LCS-4 "Коронадо", был передан ВМС США 27 сентября 2013 года, третий, LCS-6 "Джексон", – 11 августа 2015 года, четвертый, LCS-8 "Монтгомери", – 10 сентября 2016 года. Пятый корабль, LCS-10 "Габриэлль Гиффордс", вошел в боевой состав ВМС США 10 июня 2017 года, шестой, LCS-12 "Омаха", – 3 февраля 2018 года.

LCS-16 "Тулса" был передан ВМС США 30 апреля 2018 года.

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) в различных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей серии. Ведется подготовка к ходовым испытаниям LCS-18 "Чарльстон", в стадии сборки находятся (LCS-20) "Цинциннати" и LCS-22 "Канзас-Сити", строятся модули (LCS-24) "Окленд" и (LCS-26) "Мобайл". Церемония аутентификации киля LCS-20 "Цинциннати" состоялась 14 апреля 2017 года, закладка киля LCS-22 "Канзас-Сити" – 15 ноября 2017 года. Постройка (LCS-28) "Саванна" начнется в текущем году. В октябре 2017 года командование ВМС США заключило с Austal контракт на постройку 15-го боевого корабля прибрежной зоны LCS класса "Индепенденс" – LCS-30.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2

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