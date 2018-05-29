На "Армии-2018" продемонстрируют комплексы радиостанций шестого поколения



Международный военно-технический форум Армия-2017.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Международный военно-технический форум Армия-2017.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 29 мая. Комплексы радиостанций шестого поколения будут продемонстрированы на форуме "Армия-2018". Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам начальник Главного управления связи ВС РФ (ГУС ВС РФ) генерал-полковник Халил Арсланов.

"В качестве новинок на Форуме будут продемонстрированы комплексы радиостанций 6-го поколения, программно-аппаратный комплекс для построения интеллектуальных самонастраивающихся узлов связи, универсальная автоматизированная зарядная станция централизованного заряда всех существующих типов аккумуляторных батарей и многое другое", – сказал он.

Как отметил Х.Арсланов, в этом году мероприятия ГУС ВС РФ на Форуме будут приурочены к 100-летию образования войск связи России.

По словам Х.Арсланова, "мы планируем основной упор сделать на проведении тематических брифингов руководителей ведущих предприятий с представителями заинтересованных органов военного управления и экспертного сообщества. В организации и проведении демонстрационных и научно-деловых мероприятий активное участие примут специалисты, ученые и исследователи из ФГБУ "16 ЦНИИИ" Минобороны России, Военной академии связи имени "Маршала Советского Союза С.М.Буденного", научной роты, IT-школы при ВАС и 14 Главного центра связи Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Мероприятия планируется провести в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра "Патриот" и в городке "Военных связистов", – цитирует "РИА Новости" Х.Арсланова.

Он сообщил, что планируется развернуть экспозицию "Военная связь" с привлечением ведущих научных организаций Минобороны России, предприятий промышленности, вузов и научных центров Российской Федерации. Экспозиция будет отражать современные и перспективные направления развития отрасли связи. Тут же будут развернуты площадки для проведения тематических дискуссий, в рамках которых представители предприятий промышленности доведут перспективы дальнейшего совершенствования выставленных на экспозиции образцов. Исходя из существующей военно-политической обстановки, основной акцент будет сделан на полный цикл разработки аппаратных и программных изделий и комплектующих отечественного производства. Представители ОПК представят свои новые разработки, необходимые для создания подвижных узлов связи, систем контроля и мониторинга текущей обстановки, интеграции и управления сетями связи, в том числе для применения в индивидуальной экипировке военнослужащих, передает "РИА Новости".