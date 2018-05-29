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Новые комплексы РЭБ смогут блокировать крылатые ракеты США

30.05.2018 Российская газета 112 0
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Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полков
Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского. 25 апреля 2018.
Источник: © РИА Новости, Игорь Ермаченков

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы будут создаваться с учетом данных, полученных в результате исследований последней версии американской ракеты Tomahawk. Новая техника будет способна блокировать все частотные диапазоны управления и наведения американского высокоточного оружия.

"Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за "Томагавками". Имея же эту ракету в руках, мы четко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации", - цитирует РИА Новости советника первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимира Михеева.

По его словам, разработка новой российской техники, которая сможет блокировать крылатые ракеты, займет несколько лет. Однако, бывший заместитель главкома ВКС России, генерал-полковник, депутат Госдумы Николай Антошкин считает, что новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы с учетом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет, могут быть созданы быстро, за полмесяца или месяц.

Напомним, что уникальные трофеи были переданы Минобороны России сирийскими военными, которые в ночь на 14 апреля отразили ракетный удар США, Великобритании и Франции. Силы коалиции выпустили по правительственным объектам и военным базам сирийской армии 105 крылатых ракет. Однако, по данным российского Генштаба, цели смогли поразить только 22 ракеты. Остальные были сбиты зенитными комплексами "Панцирь-С", "Оса", "Стрела-10", "БУК", "Квадрат" и "С-125".

Несколько "умных" ракет упали не взорвавшись. Они были переданы российским военным.


Николай Грищенко
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Сирия
США
Франция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
BGM-109 Tomahawk
КУБ
С-125
Стрела-10
Компании
КРЭТ
Минoбороны РФ

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