Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США не планируют вводить санкции против Индии из-за покупки ЗРС С-400

30.05.2018 ЦАМТО 111 0
0
Понравилась новость?
 0
ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник: РИА Новости/Сергей Мальгавко

ЦАМТО, 29 мая. США разочарованы решением Индии закупить в России ЗРС С-400 "Триумф", однако введение санкций в отношении Нью-Дели на данном этапе маловероятно.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в интервью телеканалу NDTV глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри.

Как напоминает агентство, заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов в середине апреля заявил, что Россия надеется на подписание контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" во втором квартале текущего года.

"Хотя У.Торнберри отметил, что США разочарованы новым военным приобретением Нью-Дели в России, санкции против Индии на данном этапе маловероятны", – приводит телеканал слова У.Торнберри.

При этом конгрессмен подчеркнул, что решение руководства Индии, тем не менее, может создать проблемы в ряде областей американо-индийского оборонного сотрудничества, в частности, в вопросах поставок в эту страну ударных беспилотников США.

"Я боюсь, что приобретение С-400 ограничит тот уровень, на котором США будут чувствовать себя удобно при поставках дополнительных технологий в какую-либо страну", – отметил У.Торнберри, пояснив, что закупка ЗРС у России "угрожает возможностям совместной работы США и Индии в будущем".
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.05 22:21
  • 47
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 29.05 21:59
  • 6
Самолет Т-50 применял крылатые ракеты в Сирии
  • 29.05 21:41
  • 46
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 29.05 20:52
  • 26
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 29.05 20:31
  • 4
V-280 Valor бьет крейсерские скорости
  • 29.05 20:27
  • 1
Военные на Алтае получили на вооружение тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"
  • 29.05 20:27
  • 1
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 29.05 20:25
  • 7356
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.05 20:23
  • 8
"Все всё увидели"
  • 29.05 19:50
  • 244
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 29.05 19:06
  • 3
Начальник штаба Сухопутных войск США: “Оборонный бюджет США не намного больше [оборонных бюджетов] Китая и России”
  • 29.05 17:29
  • 8
Как была сорвана сделка по продаже украинских Ту-160 Китаю. Украина предоставит Китаю авиадвигатели для нового Xian H-20
  • 29.05 16:41
  • 9
Ульяне нужна Ваша помощь
  • 29.05 16:38
  • 1
Индия дорабатывает космический челнок для лунной миссии "Чандраян-II". А что Россия?
  • 29.05 16:19
  • 1
В ЦАГИ испытали возвращаемый аппарат "Федерация"
другие обсуждаемые темы