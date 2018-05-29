США не планируют вводить санкции против Индии из-за покупки ЗРС С-400



ЗРК С-400.

Источник: РИА Новости/Сергей Мальгавко ЗРК С-400.Источник: РИА Новости/Сергей Мальгавко

ЦАМТО, 29 мая. США разочарованы решением Индии закупить в России ЗРС С-400 "Триумф", однако введение санкций в отношении Нью-Дели на данном этапе маловероятно.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в интервью телеканалу NDTV глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри.

Как напоминает агентство, заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов в середине апреля заявил, что Россия надеется на подписание контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" во втором квартале текущего года.

"Хотя У.Торнберри отметил, что США разочарованы новым военным приобретением Нью-Дели в России, санкции против Индии на данном этапе маловероятны", – приводит телеканал слова У.Торнберри.

При этом конгрессмен подчеркнул, что решение руководства Индии, тем не менее, может создать проблемы в ряде областей американо-индийского оборонного сотрудничества, в частности, в вопросах поставок в эту страну ударных беспилотников США.

"Я боюсь, что приобретение С-400 ограничит тот уровень, на котором США будут чувствовать себя удобно при поставках дополнительных технологий в какую-либо страну", – отметил У.Торнберри, пояснив, что закупка ЗРС у России "угрожает возможностям совместной работы США и Индии в будущем".