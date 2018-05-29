Первый этап освидетельствования нового самолета Ту-214ОН прошел успешно



Самолет наблюдения Ту-214ОН.

Источник: ОАО "Объединенная приборостроительная корпорация" Самолет наблюдения Ту-214ОН.Источник: ОАО "Объединенная приборостроительная корпорация"

ЦАМТО, 29 мая. В период с 21 по 29 мая Российской Федерацией успешно проведен первый этап освидетельствования нового самолета Ту-214ОН с цифровой аппаратурой наблюдения отечественного производства.

В мероприятии по предварительному освидетельствованию, которое проходило на подмосковной авиабазе Кубинка, приняли участие 56 иностранных специалистов из 20 государств-участников Договора по открытому небу.

Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков отметил, что в ходе освидетельствования иностранным инспекторам были продемонстрированы конструктивные особенности самолета, связанные с установкой на нем цифровой аппаратуры отечественного производства. Участники мероприятия детально ознакомились с наземным комплексом обработки и провели необходимый комплекс измерений на оптическом тест-объекте, используемом для определения разрешения цифровой аппаратуры наблюдения.

Кроме того, самолет Ту-214ОН выполнил четыре демонстрационных полета с участием иностранных инспекторов, в ходе которых российские специалисты провели аэрофотосъемку оптического тест-объекта, расположенного на аэродроме Кубинка. По результатам обработки материалов иностранными инспекторами были подтверждены значения высот, на которых может использоваться аппаратура наблюдения самолета Ту-214ОН.

Успешное, по общему мнению, проведение мероприятия подтвердило высокий уровень подготовки российских специалистов, а также продемонстрировало заинтересованность Российской Федерации в эффективном функционировании Договора по открытому небу.

Проведенное мероприятие стало первым шагом в международном допуске к использованию в рамках Договора самолета наблюдения Ту-214ОН. Заключительный этап освидетельствования нового самолета пройдет в сентябре 2018 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.