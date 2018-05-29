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В Вооруженных Силах отмечается День военного автомобилиста

30.05.2018 ЦАМТО 93 0
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Военнослужащие Западного военного округа. Архивное фото
Военнослужащие Западного военного округа. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 29 мая. В Вооруженных Силах 29 мая отмечается День военного автомобилиста, установленный приказом министра обороны Российской Федерации в 2000 году.

Этот праздник уходит корнями во времена формирования структуры, обеспечивающей мобильность подразделений и своевременную доставку материальных средств. Первая учебная автомобильная рота, сформированная 29 мая 1910 г. в Санкт-Петербурге, стала центром автотехнического обеспечения русской армии. Выпускники этого подразделения внесли неоценимый вклад в формирование будущей автомобильной службы и всей системы автомобильного обеспечения Вооруженных Сил.

В годы Великой Отечественной войны автомобильные войска проделали огромную работу по выполнению оперативных перевозок личного состава, обеспечению войск боеприпасами и всеми видами материальных средств, передислокации оборудования фабрик и заводов, а также эвакуации раненых и больных. Всего же за время Великой Отечественной войны автомобильными частями и подразделениями Красной Армии перевезено более 145 млн. тонн различных грузов. За образцовое выполнение заданий командования тысячи воинов-автомобилистов удостоены государственных наград, а одиннадцати из них присвоено звание Героя Советского Союза.

Не менее значим вклад военных автомобилистов и в последующие периоды, когда пришлось выполнять боевые задачи. Так, в Республике Афганистан автомобильные части и подразделения 40-й армии, являясь основным средством подвоза, ежесуточно доставляли в войска и мирным жителям десятки тысяч тонн различных грузов. Ежедневно на маршрутах подвоза находилось 25-30 автомобильных колонн общей численностью до полутора тысяч автомобилей. За весь период пребывания в этой стране наших войск военным автотранспортом перевезено более 10 млн. тонн материальных средств.

Опыт автотранспортного обеспечения боевых действий, накопленный в Афганистане, умело применялся при обеспечении войск и силовых структур на Северном Кавказе. Велика роль военных автомобилистов и в ходе беспрецедентной по масштабам борьбы с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике.

Автомобильные войска сегодня, согласно принятой в Минобороны России терминологии, это специальные войска, предназначенные для выполнения воинских автомобильных перевозок личного состава, материальных средств, а также для эвакуации раненых, больных, имущества и трофеев.

Автомобильные части и подразделения, как правило, входят в состав сил и средств материально-технического обеспечения объединений, соединений, частей всех видов и родов войск и представлены автомобильными батальонами, ротами, взводами и отделениями.

В целях повышения эффективности доставки грузов воинским частям автомобильные батальоны оснащены автоматизированной системой контроля, функционирующей с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Сегодня в российских Вооруженных Силах количество военных автомобилей многократно превосходит суммарную численность всех видов другой техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
29.05.2018
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