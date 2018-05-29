Военные экологи отправились в Норильск для вывоза из Арктики 750 тонн мусора
|
|
Арктика. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников
ЦАМТО, 29 мая. Первый сформированный в Центральном военном округе экологический взвод для очистки земель в Арктической зоне самолетом военно-транспортной авиации вылетел 28 мая в Норильск из Красноярского края.
На севере экологический взвод проведет работы по ликвидации экологического ущерба. Перед убытием все военнослужащие изучили меры безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки метала и прессования. Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. К уборке военнослужащие приступят в июне.
В 2018 году военными экологами планируется вывезти из аэродрома Алыкель и Норильска 750 тонн мусора, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
|
29.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.05.2018 Главком ВМФ России принял участие в церемонии спуска на воду полноразмерной копии линейного корабля "Полтава"
29.05.2018 Летчики ВВО с начала года доставили в арктическую зону более 3 тонн продовольствия
28.05.2018 Каким KADEX 2018 стал для России
24.05.2018 Неотразимый удар секретной "Булавы"
23.05.2018 Российские военные всегда предупреждают США о пусках баллистических ракет - адмирал
22.05.2018 Перехватчик МиГ-31 - взгляд с Запада
22.05.2018 День Тихоокеанского флота. Досье