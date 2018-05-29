Военные экологи отправились в Норильск для вывоза из Арктики 750 тонн мусора



Арктика. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Арктика. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

ЦАМТО, 29 мая. Первый сформированный в Центральном военном округе экологический взвод для очистки земель в Арктической зоне самолетом военно-транспортной авиации вылетел 28 мая в Норильск из Красноярского края.

На севере экологический взвод проведет работы по ликвидации экологического ущерба. Перед убытием все военнослужащие изучили меры безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки метала и прессования. Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. К уборке военнослужащие приступят в июне.

В 2018 году военными экологами планируется вывезти из аэродрома Алыкель и Норильска 750 тонн мусора, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.