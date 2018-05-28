После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
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Боевая машина десанта (БМД-2) во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Если говорить о советских воздушно-десантных войсках, то мы должны прежде всего вспомнить о Пражской операции 20 августа 1968, когда 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия совершила выброску АСУ-85 и АСУ-57 с транспортного самолета Ан-12.
История AСУ-57 началась в 1950-х годах, а в 1969 году была разработана серия машин БМД, которые по-прежнему считаются ведущими боевыми машинами воздушно-десантных войск в мире. Они конкурируют лишь с небольшим количеством легких танков M551, которые не могут быть переброшены по воздуху.
Однако вызывает сожаление тот факт, что ВДВ, унаследовавшие традиции советских десантников, хотя и сохраняют лидирующие позиции, но все же после окончания холодной войны их модернизация прекратилась. До 2016 года на вооружении ВДВ оставалось 100 БМД-1 (2400 на хранении), 850 БМД-2 и 167 БМД-3, в то время как в 2004 году только 30 единиц БМД-4 поступило на вооружение из-за заморозки проекта 2012 году. Очевидно, что БМД-2, оснащенная 30-мм пушкой 2A42, по-прежнему остается основной боевой машиной ВДВ.
Хотя у ВДВ есть стремление заменить свои нынешние БМД-2 и БТР-Д на 1500 единиц БМД-4М и 2500 единиц БТР-МД к 2025 году. Однако очевидно, что БМД-2 будет на службе еще долго. К сожалению, с момента принятия на вооружение данной машины в 1985 году, только несколько противотанковых ракет (AT-4 до AT-5) были модернизированы.
Очевидно, что нынешняя модернизация БМД-2 стимулирует обновление вооружения и военной техники ВДВ, что уже было утверждено руководством Минобороны России в 2010 году. В 2013 году стоимость проекта достигла 170 миллионов рублей. Эта сумма включает в себя закупку 34 единиц БМД-2С(после получившей наименование БМД-2M - прим. автора). По сравнению с БМД-2, на БМД-2М установлен новый тепловизионный прицельный комплекс, стабилизатор орудия 2E36-6, система связи R-2-168-25У, заменена ПТУР (противотанковая управляемая ракета - прим. ред.) на 9M133 "Корнет". Данная ракета однажды поразила лобовую броню танка M1A2 в 2003 году.
Тем не менее мощность объекта по-прежнему обеспечивается двигателем 5Д20, мощность которого составляет 520 лошадиных сил. Видно, что ВДВ в настоящее время чрезмерно уверены в мощности двигателя, а модернизированный БМД-2M увеличит боевую эффективность на 40-60%. Однако, в связи с реальными проблемами финансирования, первая партия из 30 единиц БМД-2М только в конце прошлого года поступила на вооружение. Скорее всего, более глубокая модернизация ВВТ будет зависеть от принятия на вооружения самоходной противотанковой пушки 2С25.
Eastday.com, Китай
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25.05.2018
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штурм
3850
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№1
28.05.2018 08:53
БМД нужно вооружать только парашютно-десантные батальоны и полки, а для них требуется не более 1000 ед. Большее количество наша ВТА не осилит.
Для ДШБ вполне подойдёт версия БМП-3М с комплектом навесной брони и нет необходимости закупать по заоблачным ценам тысячи БМД-4, которые на 99% так и будут эксплуатироваться как сухопутные БМП, гробя по грязи и ухабам сложную и дорогую ходовую часть...
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Grey_wolf
3606
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№2
28.05.2018 14:02
Цитата, q
БМД нужно вооружать только парашютно-десантные батальоны и полки, а для них требуется не более 1000 ед.Если брать из расчета 3 дивизии ПДД то абсолютно верно около 1000 ед.
Цитата, штурм сообщ. №1
Большее количество наша ВТА не осилит.Дело даже не в том что бы выбросить за раз.
А в том что бмд-2 дает возможность загрузить в ил-76 еще дополнительный груз в отличии от бмд-4м которая впритык по габаритам и массе.
Цитата, штурм сообщ. №1
Для ДШБ вполне подойдёт версия БМП-3М с комплектом навесной брони и нет необходимости закупать по заоблачным ценам тысячи БМД-4, которые на 99% так и будут эксплуатироваться как сухопутные БМП, гробя по грязи и ухабам сложную и дорогую ходовую часть...В массе своей ДШБ так и используются как элитная пехота. Новая техника им нужна еще вчера. Поэтому пока идет разработка арматы вполне можно было бы их оснащать бмп-3м Драгун.
Кроме того оснащение ДШБ бмд-3м ведет за собой еще одну серьезную проблему:
количество десантников (пехотной составляющей) 5 человек.
Т.е. у машины пехотное сопровождение на 2 человека меньше чем у сухопутного собрата при тех же задачах.
Поэтому в ссср невыдумывали и оснащали ДШБ техникой СВ на постоянной основе.
В итоге при очередном конфликте начнут делать тоже самое. Выдавая технику со складов которая незнакома в обслуживании, применении и непроверенная в нормальных условиях.
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Grey_wolf
3606
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№3
28.05.2018 14:09
Цитата, q
В 2013 году стоимость проекта достигла 170 миллионов рублей. Эта сумма включает в себя закупку 34 единиц БМД-2С(после получившей наименование БМД-2M - прим. автора). По сравнению с БМД-2, на БМД-2М установлен новый тепловизионный прицельный комплекс, стабилизатор орудия 2E36-6, система связи R-2-168-25У, заменена ПТУР (противотанковая управляемая ракета - прим. ред.) на 9M133 "Корнет". Данная ракета однажды поразила лобовую броню танка M1A2 в 2003 году.Я так понимаю речь идет о модификации Бережок на который зажали агс.
Цитата, q
мощность объекта по-прежнему обеспечивается двигателем 5Д20, мощность которого составляет 520 лошадиных сил.Откровенное жлобство при модернизации не раз слышал нарекания на мто бмд.
Цитата, q
Однако, в связи с реальными проблемами финансирования, первая партия из 30 единиц БМД-2М только в конце прошлого года поступила на вооружение.Благо что автор с Китая и невладеет информацией. Иначе на вентилятор он набросил бы гораздо больше "негатива". Т.к. были заказы на переделку бмд-1 в модификацию бмд-2 почему то именно бмд-2 включающую в себя всего навсего замену рации и установку стабилизатора, и капиталка бмд-2 с такими же косметическими изменениями. Спрашивается зачем было гонять туда сюда броню если модификацию боевых модулей до бережка осуществляют давно и массово правда для ВС Алжира.
Цитата, q
Скорее всего, более глубокая модернизация ВВТ будет зависеть от принятия на вооружения самоходной противотанковой пушки 2С25.А здесь автор просто некомпетентен. При чем тут противотанковая сау к модернизации бмд до современного уровня? У них там в пт дивизионах свои вопросы и в т.ч. на тему сего папелаца.
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штурм
3850
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№4
28.05.2018 17:40
Цитата, Grey_wolf сообщ. №2
поэтому пока идет разработка арматы вполне можно было бы их оснащать бмп-3м Драгун.
я тоже подумал, но не написал про Драгун, предчувствуя кучу вопросов о сравнении стоимости Драгуна и БМД-4.....
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штурм
3850
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№5
28.05.2018 17:47
В качестве моб. резерва вполне можно было прогнать через модернизацию несколько сотен БМД-1 до уровня БМД-2М, по стоимости получилось бы наверно как батальон новых БМД-4......
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DEMiURG
66
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№6
28.05.2018 19:37
Зачем десантникам алюминиевая броня? Вопрос из той же оперы, зачем нужны танкодесантные корабли типа Грена. Ведь даже при мировой войне, когда цена жизни солдата упадет ниже плинтуса, никто не решится на массовое десантирование с парашютов или высадку на берег.
Сейчас никого не удивить 155мм снарядом летящим на 40км, или РСЗО с дальностью стрельбы за сотню километров. Бригада на страйкерах за сутки своим ходом перемещается вроде на 800км, и сметает десант. Тема захвата плацдармов легковооруженной пехотой против равного противника изжила себя.
А в локальных конфликтах мобильным силам надо что то вроде мрапов и артиллерия на том же шасси. И вертолеты, много вертолетов. Тот же Ми-26 спокойно натаскает общевойсковые машины. Может для аэромобильных сил имеет смысл разработать комплекты навесной брони, монтируемые уже после доставки на плацдарм. На примере того же БТР-80А получится в два рейса доставить БТР и комплект доп брони к нему, сделав его по защищенности равным современным БМП. Я понимаю что ходовая серийной машины не вывезет такого насилия, но что мешает модернизировать ходовую на части машин?
ССО броня не нужна по определению, а штурмовым частям нужны отнюдь не БМД.
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штурм
3850
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№7
28.05.2018 21:26
Цитата, DEMiURG сообщ. №6
Ведь даже при мировой войне, когда цена жизни солдата упадет ниже плинтуса, никто не решится на массовое десантирование с парашютов или высадку на берег.
Десантирование как способ проведения военных операций останется, но максимальное подразделение, которое могут сбросить/высадить одновременно будет - БАТАЛЬОН.
БМД это не штурмовая боевая машина, а средство доставки и огневой поддержки ДРГ.
небольшие мобильные диверсионно-разведывательные группы-это должно быть основным способом действий парашютно-десантных подразделений.
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