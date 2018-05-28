Для подразделений службы горючего разработаны сборно-разборные трубопроводы нового поколения
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Сборка трубопроводных магистралей.
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 25 мая. Для подразделений службы горючего Вооруженных Сил России разработаны и проходят испытания сборно-разборные трубопроводы нового поколения.
В сборно-разборных трубопроводах используются стеклокомпозиты, которые позволяют уменьшить массу трубы в 2 раза по сравнению с трубой из стали. Такая замена способствует повышению производительности труда на погрузочно-разгрузочных и монтажных работах не менее чем в 1,5 раза, появляется возможность применения трубопроводов при рабочих давлениях до 10,0 МПа в интервале температур от -60 до +50 град. С.
Апробированный срок службы стеклокомпозитных труб (до 50 лет) в 4 раза превышает сроки, установленные для стальных труб.
В конструкции металлокомпозитного трубопровода линейные элементы (труба) содержит герметизирующий слой из высокодеформативного алюминия, силовую стеклопластиковую оболочку, а также раструб и манжету, выполненные из высокопрочного дюралюминия.
Сборка линейных элементов может проводиться как механизированным способом, с использованием известных типов трубомонтажных машин, так и вручную, с помощью монтажного инструмента.
Трубопроводы нового поколения успешно прошли проверку в боевых условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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25.05.2018
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никодим
438
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№1
28.05.2018 10:05
Приходилось слышать, что служба ГСМ может передавать топливо от заправщика или танкера на дистанцию 2-3км по жёстким трубопроводам. Есть спецмашина-трубовоз с механизмом сращивания. И вот когда теряем на лесных пожарах Ил-76 с экипажем(под Иркутском) и не можем добраться быстрее двух суток, когда от ближайшего селения 3-4км , а лес повалить можно противопожарным танком,... или установкой разминирования УР-77 , за ним танк-трубовоз.....
И вместо дорогущей ($200/ тонна воды) авиатанкерной технологии с потерей людей, техники и репутации здравомыслия можно на базе военно-технических решений откатать технологию тушения леса.
"Пожарный танк + танк-трубовоз =спасённый лес, сохранённые жизни, авиатехника." В бонус многие миллиарды.
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Kangaba
210
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№2
28.05.2018 12:40
Цитата, никодим сообщ. №1Идея на миллион $ (зимбабвийских). Главное вставляешь трубу в ручей или трубопровод, и вода сама начинает течь под напором на 3-4 км, чудо! Ещё чудеснее что км трубы уже есть в каждом Мухосранске и их очень легко в любую деревню доставить, буквально на пазике. Ещё чудеснее когда установка разминирование УР-77 "повалит лес" создав новый очаг возгорания. Ещё чудеснее что пока пазик будет тащить трубы а УР-77 поджигать лес, обычный самолет Ил-76 успеет 50 рейсов сделать и потушить пожар в то время как жители Вилла Баджио всё ещё будут класть трубы к месту пожара.
Кароче патентуйте идею и станете миллиардером.
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ash
4053
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№3
28.05.2018 14:42
Цитата, Kangaba сообщ. №2Вообще-то наши военные уже тушат так леса. Поищите в инете видео, как они похожий трубопровод тянут от ближайшего водоёма. В 2010 году помнится таких кадров было навалом.
Здесь, например: https://tvzvezda.ru/news/forces/content/voennye_pomogayut_spasatelyam_tushit_0108.html
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