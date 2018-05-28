Для подразделений службы горючего разработаны сборно-разборные трубопроводы нового поколения



Сборка трубопроводных магистралей.

Источник: МО РФ Сборка трубопроводных магистралей.Источник: МО РФ

ЦАМТО, 25 мая. Для подразделений службы горючего Вооруженных Сил России разработаны и проходят испытания сборно-разборные трубопроводы нового поколения.

В сборно-разборных трубопроводах используются стеклокомпозиты, которые позволяют уменьшить массу трубы в 2 раза по сравнению с трубой из стали. Такая замена способствует повышению производительности труда на погрузочно-разгрузочных и монтажных работах не менее чем в 1,5 раза, появляется возможность применения трубопроводов при рабочих давлениях до 10,0 МПа в интервале температур от -60 до +50 град. С.

Апробированный срок службы стеклокомпозитных труб (до 50 лет) в 4 раза превышает сроки, установленные для стальных труб.

В конструкции металлокомпозитного трубопровода линейные элементы (труба) содержит герметизирующий слой из высокодеформативного алюминия, силовую стеклопластиковую оболочку, а также раструб и манжету, выполненные из высокопрочного дюралюминия.

Сборка линейных элементов может проводиться как механизированным способом, с использованием известных типов трубомонтажных машин, так и вручную, с помощью монтажного инструмента.

Трубопроводы нового поколения успешно прошли проверку в боевых условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.