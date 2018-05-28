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Самолет Т-50 применял крылатые ракеты в Сирии

28.05.2018 bmpd.livejournal.com 2216 4
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Выступая 25 мая 2018 года в Москве на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, помимо прочего, касаясь применения Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии, заявил:

"Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных многоцелевых крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолёта 5-го поколения Су-57".

(с) Министерство обороны России

Со стороны bmpd напомним, что с 21 по 23 февраля 2018 года в составе российской авиационной группировки на авабазе Хмеймим в Сирии кратковременно находились два опытных образца российского истребителя пятого поколения по программе ПАК ФА (Су-57) - самолеты Т-50-9 и Т-50-11.

1 марта Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил пребывание двух Т-50 (Су-57) в Сирии, заявив: "Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад... Было два самолета. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия".

Судя по продемонстрированным теперь на заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации видеокадрам, в боевых условиях в Сирии с одного из опытных образцов Т-50 были применены образцы перспективных многоцелевых крылатых ракет оперативно-тактического назначения Х-59МК2 (следует отметить, что, судя по красному цвету ракеты, продемонстрированные кадры, возможно, не имеют отношения к применению в Сирии, а являются съемками полигонного сброса).

Крылатая ракета Х-59МК2 впервые была продемонстрирована АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на авиасалоне МАКС-2015 в августе 2015 года. Ракета Х-59МК2 разработана входящим в состав КТРВ АО "ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка" (Дубна, Московская область), и, несмотря на свое сходство по индексу с семейством известных ракет класса "воздух-поверхность" Х-59/Х-59М, является практически полностью новой разработкой и представляет собой по сути аналог известных западных КР того же класса AGM-158 JASSM, Scalp EG/Storm Shadow и Taurus, предназначаясь для поражения небольших защищенных целей с известными координатами.

Ракета Х-59МК2 выполнена в фюзеляже с обводами Stealth и при весе 770 кг имеет длину 4,2 м и квадратное сечение фюзеляжа 40 × 40 см, приспособленное для размещения во внутреннем отсеке вооружения истребителя Су-57 (на видео видны раскрытые створки отсека вооружения самолета Т-50, из которого сбрасывается ракета). Боевая часть массой 310 кг проникающая или кассетная.

Ракета Х-59МК2 оснащена малогабаритным двухконтурным турбореактивным двигателем "Изделие 37-04" (ТРДД-50Б) разработки АО "Омское моторостроительное конструкторское бюро" (OMKБ) и имеет "значительную" дальность стрельбы (предположительно, более 500 км). Электронно-оптическая система наведения "типа DSMAC" ракеты Х-59MK2, обозначенная в экспортном исполнении как ОЭ-М, обеспечивает декларируемую точность наведения 3-5 м. В целом система наведения ракеты включает комбинацию инерциальной навигационной системы с коррекцией по GPS / ГЛОНАСС на маршевом участке и электронно-оптическую цифровую корелляционную систему "Отблеск" (аналог DSMAC) для конечного участка.

(с) кадры из видео Министерства обороны России

Высокоточная оперативно-тактическая авиационная крылатая ракета Х-59МК2 разработки АО "ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка" АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции КТРВ на авиасалоне МАКС-2015 в Жуковском. Август 2015 года (с) Саид Аминов и www.yaplakal.com

Табличка с образца высокоточной оперативно-тактической авиационной крылатой ракеты Х-59МК2 разработки АО "ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка" АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции КТРВ на авиасалоне МАКС-2015 в Жуковском. 23.08.2015 (с) Михаил Жердев

Видео (фрагмент с 5:25 по 5:50):

Пуск отдельно:
26.05.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
JASSM
SCALP
ПАК ФА
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
ОМКБ
Радуга ГосМКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
BorSch
5437
№1
28.05.2018 17:59
Сколько таких боеприпасов влезает в отсек СУ-57 - 1, 2, может больше?
0
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RU
mike
327
№2
28.05.2018 19:08
Паралай 4 шт. намерил:
+1
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RU
mike
327
№3
28.05.2018 19:11
Ну и патент:

http://www.findpatent.ru/patent/251/2518877.html
0
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RU
BorSch
5437
№4
28.05.2018 19:29
Второй отсек нужен для ракет ВВ. Так что в боевой конфигурации выходит - две.

Нормально, у супостата подобные боеприпасы во внутренних отсеках умещаются только в ТБ.
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