Спущен на воду большой десантный корабль "Пётр Моргунов"

25 мая 2018 года на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация") в Калининграде состоялась церемония спуска на воду (фактически вывода в спусковой плавучий док ПД-8) строящегося для ВМФ России большого десантного корабля "Пётр Моргунов" (заводской номер 0302) проекта 11711.

Выведенный в спусковой плавучий док ПД-8 для спуска на воду строящийся для ВМФ России на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" большой десантный корабль "Пётр Моргунов" (заводской номер 0302) проекта 11711. Калининград, 25.05.2018 (с) АО "Объединённая судостроительная корпорация"

"Пётр Моргунов" стал вторым большим десантным кораблем (БДК) проекта 11711 (разработчк проекта - ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро"). Контракт с Министерством обороны России на постройку второго БДК проекта 11711 был заключен заводом "Янтарь" 1 сентября 2014 года за номером 3/1/1/0488/ГК-14-ДГОЗ. Официальная церемония закладки БДК "Пётр Моргунов" была произведена на "Янтаре" 11 июня 2015 года. Фактически корпусные работы по строительству корабля были начаты на заводе еще до подписания этого контракта, а задел по корпусу был подготовлен еще в середине 2000-х годов. Контрактным сроком сдачи БДК "Пётр Моргунов" является 2018 год.

Сам проект 11711 большого десантного корабля нового поколения был разработан Невским ПКБ еще в конце восьмидесятых и в девяностые годы. Министерство обороны России 1 апреля 2004 года выдало заводу "Янтарь" контракт на постройку одного БДК проекта 11711 с опционом еще на один корабль. Головной корабль нового проекта "Иван Грен" (заводской номер 01301) был заложен на "Янтаре" 23 декабря 2004 года. Планировалось, что "Иван Грен" будет передан ВМФ России уже в 2008 году и станет первым в серии из пяти или шести единиц. Однако постройка "Ивана Грена" вылилась в долгострой из-за длительного недостаточного финансирования и неопределенности взглядов ВМФ на облик корабля этого класса. После 2010 года проект подвергался неоднократным существенным корректировкам, в том числе в направлении удешевления и упрощения, включая отказ от значительной части планировавшегося изначального вооружения и радиоэлектронных средств.

В результате БДК "Иван Грен" был спущен на воду только в ходе церемонии 18 мая 2012 года (фактический спуск из плавучего дока ПД-8 состоялся 23 мая 2012 года), вышел на заводские ходовые испытания 25 июня 2016 года и в настоящее время продолжает находиться в завершающей стадии Государственных испытаний, предполагаясь к сдаче ВМФ в ближайшее время.

Вывод в спусковой плавучий док ПД-8 строящегося для ВМФ России на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" большого десантного корабля "Пётр Моргунов" (заводской номер 0302) проекта 11711. Калининград, 25.05.2018 (с) Правительство Калининградской области

Фоторепортаж Виталия Невара

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