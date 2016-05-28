Автомобиль Dacia Duster 4x4 с дистанционно управляемым боевым модулем 7,62 мм румынской компании UMB



Автомобиль Dacia Duster 4x4.

Источник: www.armyrecognition.com Автомобиль Dacia Duster 4x4.Источник: www.armyrecognition.com

Среди порой неожиданных модификаций или приспособлений, разработанных и изготовленных в Румынии, есть то, которое, скорее всего, может претендовать на звание автомобиля "с наилучшей стоимостью" среди доступных вооруженных машин: Dacia Duster, оснащенный дистанционно управляемым боевым модулем (RCWS), вооруженным пулеметом 7,62 мм, сообщает Army Recognition.

Выставка Black Sea Defense & Aerospace (BSDA), прошедшая в Бухаресте с 16 по 18 мая, преподнесла посетителям несколько сюрпризов. Большое внимание среди порой неожиданных модификаций или приспособлений, разработанных и изготовленных в Румынии, привлек этот автомобиль от автопроизводителя, который, вероятно, может претендовать на звание самого дешевого на рынке: Dacia Duster 4х4, оснащенный дистанционно управляемым пулеметом калибра 7,62 мм.

RomTuringia является производителем всех модификаций и специальных приспособлений по заказу Dacia в Румынии. RomTuringia и UMB (Uzina Mecanica Bucuresti) разработали эту вооруженную версию Dacia Duster 4х4 по требованию тендеров румынской армии по запросу НАТО. Вся работа проводилась под руководством Renault Technologie Roumanie (RTR).

Напомним, что Dacia - это румынский производитель автомобилей, дочерняя компания французской группы Renault. Выпускаемые автомобили продаются под маркой Dacia в Европе и под маркой Renault - в остальном мире.

Но вернемся к тому, что следует называть "вооруженным автомобилем" Dacia. Дистанционно управляемый боевой модуль (RCWS) был разработан румынской компанией UMB. Этот модуль весит 140 кг. Оператор пулемета сидит на пассажирском сиденье и использует простую коробку с системой джойстика, разработанную румынской компанией Digitalbit, общие разработки проводились компанией RTR, в настоящее время возглавляемой Виорелем Саланом (Viorel Salan). Стабилизацию боевого модуля обеспечивает трубчатая структура соединений, чья конструкция и крепление к шасси автомобиля намного сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Живые огневые испытания были успешно проведены на полигоне румынской армии.

Завод Dacia в России разработал различные дополнительные защитные пластины из Кевлара для кузова и фар, а также бронированные стекла. Тем не менее, предлагаемая защита ограничена, поскольку автомобили сохраняют свой оригинальный бензиновый двигатель и, следовательно, не могут принимать избыточный вес, который станет слишком большой помехой.

Зачем же останавливаться сейчас, пока все идет так хорошо? Этот "вооруженный автомобиль" может заметно увеличить свою мобильность благодаря замене четырех колес на гусеницы, спроектированные и изготовленные ACF Industrie, румынской компанией, основанной французским промышленником Пьером Левивьером (Pierre Levivier), обосновавшимся в Бухаресте более десяти лет назад. Совместимость гусениц с корпусом Duster изучалась в сотрудничестве с RomTuringia.

Для замены колес на гусеницы требуется всего один час без какой-либо другой модификации автомобиля, но максимальная скорость, очевидно, уменьшится в данном случае примерно до 60 км/ч. Румынская жандармерия, компании и частные лица стали частыми клиентами ACF Industrie, которая имеет также большой успех в других странах Центральной Европы, России, Латинской Америке и даже несколько заказчиков в регионе Персидского залива, где другие автомобили оснащены гусеницами ACF: Jeep Wrangler, VW Amarok и пикап Ford Ranger. ACF Industrie может продемонстрировать один или несколько транспортных средств на выставке Eurosatory 2018, 11-15 июня.

Ксения Кузнецова