"Вертолеты России" рассчитывают подписать с Минобороны контракт на Ми-26Т2В в 2019 году



Вертолет Ми-26Т2.

Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС Вертолет Ми-26Т2.Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Опытный образец холдинг изготавливает за собственный счет

АСТАНА, 25 мая. /ТАСС/. "Вертолеты России" (входит в Ростех) рассчитывает в 2019 году заключить контракт с Минобороны РФ на поставку первой партии модернизированных вертолетов Ми-26Т2В. Об этом на выставке КАДЕКС-2018 сообщил ТАСС заместитель генерального директора по продажам военной техники холдинга Владислав Савельев.

"Сегодня холдинг "Вертолеты России" изготавливает Ми-26Т2В в качестве опытного образца. После завершения его испытаний будет уже размещаться заказ министерства обороны на определенную партию. Думаю, что это будет в 2019 году", - сообщил он.

Опытный образец холдинг изготавливает за собственный счет. "Министерству обороны мы его представим, я думаю, в конце этого - начале следующего года", - сказал заместитель генерального директора.

Савельев добавил, что в государственной программе вооружения на 2018-2027 годы предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации. Вертолет будет иметь отличия от Ми-26Т2 в составе экипажа, в функциональных возможностях навигационных комплексов и бортового оборудования, а также в комплексах связи, специфических для Минобороны. По словам Савельева, Ми-26Т2В остается самым большим транспортным вертолетом и не предполагает применения какого-либо вооружения, однако по бортам машины планируется установить шкворневые установки для ведения стрельбы из индивидуального стрелкового оружия.

Версия "В" создается на базе Ми-26Т2 - модернизированная версии Ми-26Т с новой авионикой. Серийный выпуск модификации Т2 начался в мае 2015 года. Осенью 2016 года стало известно, что Минобороны заказало создание специализированной военной версии этой машины Ми-26Т2В, в частности, вертолет будет способен совершать взлет и посадку с неподготовленных площадок. Ми-26Т2В предназначен для транспортировки техники, крупногабаритных грузов, перевозки подразделений десантников.

Как сообщалось ранее, первый полет создаваемого на "Роствертоле" (входит в "Вертолеты России") опытного образца Ми-26Т2В должен состояться до начала июля.